Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый бэкдор GhostContainer, который работает на базе опенсорсных инструментов. Исследователи полагают, что появление этого вредоноса может быть частью сложной таргетированной кампании, направленной на крупные организации в Азии, включая высокотехнологичные предприятия. Предположительно, целью злоумышленников является кибершпионаж.

Вредонос был обнаружен в ходе реагирования на один из инцидентов, связанных с атаками на инфраструктуру Exchange в госсекторе. Исследователи обратили внимание на файл App_Web_Container_1.dll, который оказался сложным многофункциональным бэкдором, в основе которого лежат несколько проектов с открытым исходным кодом.

Малварь способна динамически расширяться и получать новую функциональность за счет загрузки дополнительных модулей.

Установка бэкдора предоставляет атакующим полный контроль над сервером Exchange, что открывает большие возможности для дальнейшей вредоносной активности. При этом малварь использует разные методы, чтобы избежать обнаружения и маскируется под компонент сервера, чтобы затеряться среди стандартных операций.

Бэкдор способен исполнять роль прокси-сервера или туннеля, что, по словам экспертов, подвергает внешним угрозам всю внутреннюю сеть компании, а также создает риск утечки конфиденциальных данных.