В начале текущей недели Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что мошенники шантажируют пользователей мессенджера, вымогая у них редкие подарки, виртуальные номера и имена пользователей.

По словам Дурова, некоторые подарки, номера и юзернеймы когда-то приобретались всего за несколько долларов, но теперь их можно продать более чем за 100 000 долларов, что привлекло внимание злоумышленников.

«Мы сталкиваемся с тем, что мошенники шантажируют пользователей, принуждая их к передаче этих ценных коллекционных предметов. Также поступают сообщения о том, что каналы вымогают деньги, угрожая сливом личных или конфиденциальных данных. Некоторые даже превратили это в бизнес-модель — публикуют опасные посты и берут деньги за их удаление», — рассказывает основатель Telegram, называя происходящее «незаконным и аморальным».

В своем сообщении Дуров просит всех пользователей, которые столкнулись с угрозами и шантажом, присылать ему личные сообщения «с максимально возможным количеством доказательств».

«Мы удалим этих злоумышленников с нашей платформы и сделаем Telegram безопасным местом для всех», — заверяет Дуров.

Однако вскоре после первого сообщения основатель мессенджера разместил и второе, с небольшим уточнением. Дело в том, что отправить Дурову сообщение можно только платно, и это стоит 5000 звезд (внутренняя валюта Telegram), то есть около 100 долларов.

Поэтому во втором сообщении уточнялось, что также о попытках шантажа и угрозах можно сообщать бесплатно — через службу поддержки Telegram (@notoscam) с указанием хештега #blackmail.