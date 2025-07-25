Специалисты «Лаборатории Касперского» изучили активность группировки FunkSec, которая появилась в конце 2024 года. Основными особенностями группы оказались: применение инструментов на основе ИИ (в том числе при разработке шифровальщика), высокая степень адаптивности и массовость кибератак

По словам экспертов, FunkSec атакует организации из госсектора, а также сфер ИТ, финансов и образования в странах Европы и Азии.

Как правило, операторы FunkSec требуют необычно маленькие выкупы — иногда не более 10 000 долларов США. Кроме того, злоумышленники продают украденные у жертв данные по весьма невысокой цене.

Эксперты считают, что такой подход позволяет проводить большое количество кибератак и быстро нарабатывать репутацию в криминальном сообществе. Кроме того, массовость атак указывает на то, что злоумышленники применяют ИИ для оптимизации и масштабирования своих операций.

В отчете отмечается, что вымогательскую малварь FunkSec отличает сложная техническая архитектура и использование ИИ. Разработчики вредоноса включили возможность полномасштабного шифрования и кражи данных в один исполняемый файл, написанный на Rust. Он способен завершать более 50 процессов на устройствах жертв и оснащен функциями самоочистки, что затрудняет анализ инцидентов.

Также отмечается, что FunkSec использует продвинутые методы для уклонения от обнаружения, что усложняет работу исследователей.

Шифровальщик FunkSec поставляется не сам по себе: в дополнение к нему используются генератор паролей (для проведения брутфорс-атак и password spraying), а также инструмент для DDoS-атак.

Причем во всех случаях исследователи обнаружили явные признаки генерации кода с использованием больших языковых моделей (LLM). Так, многие фрагменты кода явно написаны не вручную, а автоматически. Это подтверждают комментарии-заглушки (например, «заглушка для фактической проверки»), а также технические несоответствия. К примеру, было замечено, что в одной программе используются команды для разных операционных систем. Вдобавок наличие задекларированных, но не используемых функций отражает, как LLM объединяют несколько фрагментов кода без обрезки лишних элементов.