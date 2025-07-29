Производитель игровой периферии Endgame Gear сообщил, что в период с 26 июня по 9 июля 2025 года на официальном сайте компании размещалась малварь, скрытая в инструменте для настройки мышей OP1w 4k v2.

Сообщения о вредоносном ПО в инструменте для настройки OP1 появились на Reddit около двух недель назад.

Пользователи писали сразу о нескольких ключевых отличиях, которые свидетельствовали о том, что на сайте компании размещен троянизированный установщик. Так, они обращали внимание на размер драйвера, увеличившийся до 2,8 МБ (по сравнению с 2,3 МБ в «чистой» версии), а также на тот факт, что в свойствах файла значилось «Synaptics Pointing Device Driver» (вместо «Endgame Gear OP1w 4k v2 Configuration Tool»).

После загрузки на VirusTotal малварь была идентифицирована как бэкдор XRed, однако представители Endgame Gear заявляют, что анализ вредоносной полезной нагрузки пока не завершен.

На прошлой неделе компания подтвердила, что размещенный на ее сайте инструмент Endgame_Gear_OP1w_4k_v2_Configuration_Tool_v1_00.exe действительно был заражен вредоносным ПО. Однако в Endgame Gear не объяснили, как именно это произошло.

Вредоносный файл был опубликован на странице endgamegear.com/gaming-mice/op1w-4k-v2, и производитель подчеркивает, что все, кто скачивал утилиту с этой страницы в указанный период, были заражены. При этом пользователи, загрузившие утилиту с основной страницы загрузок (endgamegear.com/downloads), через GitHub и Discord, не пострадали, так как по этим каналам распространялась «чистая» версия.

Сообщается, что в настоящее время малварь удалена.

Endgame Gear рекомендует пользователям, загрузившим вредоносную версию инструмента, удалить все файлы из папки C:\ProgramData\Synaptics и повторно скачать безопасную версию с этой страницы.

Поскольку малварь обладает функциональностью кейлоггера, может открыть удаленный шелл-доступ к системе и похитить данные, пострадавшим пользователям рекомендуется выполнить полное сканирование системы с помощью антивируса и убедиться, что все остатки заражения уничтожены.

Кроме того, рекомендуется сменить пароли для всех важных аккаунтов, включая онлайн-банки, почтовые сервисы и рабочие профили.

В Endgame Gear сообщают, что в будущем компания откажется от отдельных страниц загрузки, добавит проверку по SHA-хешу и цифровую подпись для всех файлов, чтобы можно было подтвердить их целостность и подлинность источника.

Стоит отметить, что еще в феврале 2024 года аналитики компании eSentire предупреждали, что XRed может выдавать себя за Synaptics Pointing Device Driver. Тогда малварь тоже распространялась через троянизированный софт, который поставлялся вместе с хабами USB-C, продающимися на Amazon.