29 июля крупные аптечные сети «Столички» и «Неофарм», которыми управляет ООО «Нео-фарм», приостановили бронирование товаров через сайты, а также были вынуждены закрыть часть офлайн-точек. «Столички» сообщают, что компания столкнулась с серьезным техническим сбоем из-за хакерской атаки. Представители РКН заявили СМИ, что признаков DDoS-атак нет.

«Мы столкнулись с серьезным техническим сбоем вследствие хакерской атаки. В результате чего была нарушена работа аптек. Команда наших специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина наших аптек открыты для покупателей», — гласит официальное заявление, размещенное в Telegram-канале сети «Столички».

Как сообщает РБК, в одной из работающих аптек «Неофарм» в Москве корреспонденту издания рассказали, что всего по городу остались работать 20-30 аптек сети, а остальные были вынуждены закрыться из-за хакерской атаки. По словам сотрудников, это произошло еще вчера. Также со вчерашнего дня не работают бонусные карты постоянных покупателей «Неофарм». По информации издания, сотрудников предупредили, что карты не будут работать и завтра.

Также сегодня проблемы в работе из-за технических сбоев возникли у московской сети клиник «Семейный доктор». На сайте клиники сообщается, что временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Как сообщили «РИА Новости» администраторы клиники, прием у врачей ведется в порядке живой очереди, так как базы недоступны.

Позднее компания «Медицина АльфаСтрахования» (управляет сетями «Альфа-Центр Здоровья» и «Семейный доктор») сообщила, что проблемы у ООО «Медицинская клиника "Семейный доктор"» возникли из-за хакерской атаки, которая была нейтрализована в течение нескольких часов.

«Утечка данных не подтверждена. Клиника "Семейный доктор" продолжает вести прием пациентов. Критически важные сервисы постепенно возвращаются в штатный режим работы»,— говорится в официальном заявлении.

Представители Роскомнадзора подтвердили ТАСС, что фиксируют сбои в работе аптечных сетей «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор».

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор". Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются», — говорят представители ведомства.

Напомним, что вчера от масштабной хакерской атаки пострадала авиакомпания «Аэрофлот». В результате инцидента, ответственность за который взяли на себя хакерский группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, было отменено более 100 рейсов.

Эксперты полагают, что только за один день «Аэрофлот» мог потерять более 250 млн рублей, а с учетом затрат на восстановление ИТ-инфраструктуры, недополученной выручки за непроданные авиабилеты и убытков от отмены рейсов, ущерб от атаки может достигать нескольких миллиардов рублей.