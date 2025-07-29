В Microsoft сообщили, что злоумышленники могли использовать недавно исправленную уязвимость обхода Transparency, Consent, and Control (TCC) для кражи конфиденциальной информации пользователей macOS, включая кешированные данные Apple Intelligence.

TCC — это защитный механизм и фреймворк в macOS, который блокирует доступ приложений к личным данным пользователей, предоставляя macOS контроль над тем, как какая информация доступна и используется приложениями на всех устройствах Apple. Именно TCC отвечает за запрос разрешений на запуск новых приложений и отображает предупреждения, если приложение пытается получить доступ к конфиденциальным данным (включая контакты, фотографии, веб-камеры и так далее).

Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2025-31199 и обнаруженная специалистами Microsoft, была исправлена в марте 2025 года, с выходом патчей для macOS Sequoia 15.4.

Проблема заключалась в том, что хотя Apple ограничивает доступ к TCC только приложениям с полным доступом к диску и автоматически блокирует несанкционированное выполнение кода, исследователи Microsoft обнаружили, что атакующие могут использовать привилегированный доступ плагинов Spotlight для получения доступа к конфиденциальным файлам и кражи их содержимого.

В опубликованном теперь отчете специалисты Microsoft продемонстрировали, что уязвимость (которой они дали название Sploitlight) могла использоваться для сбора данных, включая информацию Apple Intelligence и удаленную информацию о других устройствах, связанных с учетной записью iCloud.

Так, в руки злоумышленников могли попасть метаданные фотографий и видео, данные о геолокации, данные о распознавании лиц и людей, информация об активности пользователя, фотоальбомы и общие библиотеки, история поиска и предпочтения пользователя, а также удаленные фотографии и видео.