Губернатор Миннесоты Тим Уолц (Tim Walz) привлек Национальную гвардию для устранения последствий кибератаки, которая на прошлой неделе поразила столицу штата, город Сент-Пол.

Сообщается, что в настоящее время городские власти совместно с представителями властей штата и федеральных органов работают над расследованием атаки и восстановлением работоспособности систем. Однако в городе по-прежнему могут быть недоступны онлайн-платежи, а также временно не работают некоторые услуги в библиотеках и досуговых центрах.

Атака продолжалась все минувшие выходные, вызвав многочисленные сбои по всему городу и затронув цифровые сервисы и критически важные системы Сент-Пола. Отметим, что население столицы Миннесоты насчитывает более 311 000 человек, и это второй по величине город штата после Миннеаполиса.

«Хотя многие городские сервисы продолжают работать, некоторые могут быть временно отключены или приостановлены из-за ограниченного доступа к системе. Мы ценим ваше терпение и понимание, и работаем над тем, чтобы полностью восстановить работу систем», — говорится в сообщении городских властей.

Власти подчеркивают, что с момента обнаружения атаки власти Сент-Пола работали круглосуточно, координируя свои действия с информационно-технической службой штата Миннесота, а также внешним подрядчиком по кибербезопасности.

«К сожалению, масштаб и сложность этого инцидента превысили как внутренние, так и коммерческие возможности реагирования, — признали власти на этой неделе и объявили чрезвычайное положение. — В результате Сент-Пол был вынужден обратиться за поддержкой в области киберзащиты к Национальной гвардии Миннесоты, чтобы устранить последствия этого инцидента и обеспечить бесперебойную работу жизненно важных муниципальных служб».

Никаких подробностей о самой атаке пока не сообщается. По словам мэра Сент-Пола Мелвина Картера (Melvin Carter), атака была обнаружена 25 июля и представляла собой «преднамеренную и скоординированную цифровую атаку, совершенную искушенным внешним злоумышленником, намеренно и преступно нацеленную на информационную инфраструктуру города».

Судя по отключению систем, можно предположить, что Сент-Пол пострадал от атаки вымогателей. Однако городские власти воздерживаются от раскрытия подробностей о характере инцидента и о том, были ли выдвинуты требования о выкупе.