Журналисты обнаружили, что инструмент Refresh Outdated Content («Обновить устаревший контент») позволял любому желающему удалять конкретные страницы из результатов поиска Google. Так из поиска пропали негативные статьи о генеральном директоре крупной технологической компании из Сан-Франциско.

Эта история берет начало в 2023 году, когда независимый журналист Джек Поулсон (Jack Poulson) в своей публикации рассказал об аресте Мори Блэкмана (Maury Blackman), который произошел в 2021 году и был связан с обвинениями в домашнем насилии.

Тогда Блэкман возглавлял компанию Premise Data Corp., занимающуюся разработкой систем наблюдения, и крайне негативно отнесся к публикации о своих юридических проблемах. Хотя дело не дошло до выдвижения обвинений (25-летняя девушка Блэкмана отозвала свое заявление против 53-летнего CEO), в своей статье Поулсон опубликовал неприятные подробности из публичного полицейского рапорта.

Но если раньше Блэкман боролся с негативными публикациями о себе с помощью жалоб на нарушение DMCA и судебных исков, на этот раз он использовал инструмент Google — Refresh Outdated Content.

В конце прошлого года некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation, занимающаяся защитой прав журналистов, уже рассказывала о расследовании Поулсона и ответных действиях Блэкмана. Но в июне 2025 года журналист вновь обратился в организацию, так как его статья внезапно вообще пропала из поисковой выдачи Google.

НКО провела собственное расследование, которое в итоге привело к малоизвестной функции Google под названием Refresh Outdated Content. Изначально Google создала этот инструмент, чтобы пользователи могли сообщать о неактуальных или приводящих к ошибкам страницах, чтобы поисковую выдачу можно было очищать от мусора. При этом Refresh Outdated Content не фиксирует, кто именно отправляет запросы.

Однако выяснилось, что баг в этом инструменте позволял любому желающему удалять из поисковой выдачи конкретные страницы. В данном случае — упоминания об аресте Блэкмана.

Так, статья о Блэкмане полностью исчезла из поиска и не отображалась в результатах даже если искать по точному заголовку. Кроме того, Поулсон заметил, что из поиска также пропали две его статьи на Substack.

Хотя Google не удаляет ссылки из поиска просто так, по чьей-то просьбе, в этом случае баг позволял сделать именно это. При подаче запроса через Refresh Outdated Content можно было указать URL с измененным регистром — например, вместо anatomy написать AnAtomy, а вместо censorship — censorSHip. Из-за нечувствительности к регистру поисковый краулер Google проверял измененный URL, получал в ответ ошибку 404 («Страница не найдена») и удалял ссылку из индекса.

Исследователи Freedom of the Press Foundation установили, что сам Блэкман или кто-то, действовавший в его интересах, воспользовались этим багом «десятки раз» в мае и июне 2025 года. При этом отмечается, что после ухода из компании Premise Блэкман возглавил компанию The Transparency Company, специализирующуюся как раз на управлении онлайн-репутацией.

В итоге исследователи обратились к представителям Google, и в компании подтвердили наличие уязвимости. В настоящее время статьи Поулсона и Freedom of the Press Foundation снова должны отображаться в результатах поиска Google, а Refresh Outdated Content больше нельзя злоупотреблять для исключения страниц из поиска.

Однако остается неясным, было ли известно об этом баге ранее, и насколько широко он мог применяться. В Google заверили исследователей, что проблема затронула лишь «незначительную долю сайтов», однако не назвали конкретных цифр.