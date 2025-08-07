Разработчики WhatsApp представили новую защитную функцию, которая поможет пользователям распознать потенциальных мошенников, когда человек, не входящий в список контактов, приглашает их в групповой чат.

Новая функция отвечает за отображение предупреждения «Safety overview», в котором содержится информация о дате создания группы, количестве ее участников и возможных попытках мошенничества. Также мессенджер предложит пользователю инструкции по настройке параметров добавления в группы.

«Предупреждение будет содержать ключевую информацию о группе и советы по безопасности. После этого пользователь сможет выйти из группы, даже не заходя в чат, — говорится в сообщении компании. — Если после просмотра уведомления безопасности вам покажется, что группа вам знакома, вы сможете просмотреть чат, чтобы получить больше информации».

Чтобы пользователи могли защититься от мошенников, пытающихся связаться с ними напрямую, WhatsApp также будет уведомлять о том, что пользователю пытается написать кто-то вне списка контактов, предлагая дополнительную информацию об этом человеке.

«Мы призываем вас сделать паузу и проверить, прежде чем отвечать на подозрительное или необычное сообщение, особенно если оно пришло с незнакомого номера и обещает быстрые деньги», — добавляют разработчики.

В сообщении компании отмечается, что только за шесть месяцев 2025 года было отключено более 6,8 млн учетных записей, связанных с мошенническими центрами, нацеленными на пользователей WhatsApp.

Ранее в этом году разработчики WhatsApp объединялись с представителями OpenAI для ликвидации мошеннического центра в Камбодже, который занимался различными видами скама: жертвам предлагали инвестировать в криптовалюту, обещали платить за фальшивые лайки и даже вовлекали в финансовую пирамиду, связанную с арендой скутеров.

В одном случае мошенники генерировали начальные сообщения с помощью ChatGPT. Такие сообщения содержали ссылку на чат WhatsApp, который перенаправлял жертву в Telegram, где, к примеру, просили поставить лайк видео на TikTok.