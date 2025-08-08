Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что при ограничениях мобильного интернета будет сохраняться доступ к «белому списку основных сервисов», а также предусмотрено сохранение работы банкоматов.

На площадке форума «Цифровая эволюция» Шадаев сообщил СМИ, что Минцифры вместе с операторами связи согласовало техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам на время действия ограничений по безопасности.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по CAPTCHA пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», — сообщил глава Минцифры.

По его словам, в белый список войдут «все ресурсы, нужные для жизни». В частности, речь идет о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и так далее.

Кроме того, по словам Шадаева, отдельная договоренность касается сетей M2M (интернет вещей), а также отдельно будут прописаны условия, «чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее».

Также министр сообщил, что будут установлены «периоды охлаждения» для иностранных SIM-карт, попадающих в национальный российский роуминг. Это позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.