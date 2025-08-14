В рамках августовского «вторника обновлений» компании Microsoft устранила 107 уязвимостей в своих продуктах. В их число вошла одна 0-day проблема в Windows Kerberos.

В этом месяце были исправлены сразу тринадцать критических уязвимостей, девять из которых представляли собой уязвимости удаленного выполнения кода, три — уязвимости раскрытия информации и еще одна была связана с повышением привилегий.

Напомним, что Microsoft относит к разряду 0-day те уязвимости, информация о которых была публично раскрыта до выхода патчей, а также проблемы, которые активно эксплуатируются в атаках.

Единственная уязвимость нулевого дня в этом месяце, CVE-2025-53779 (7,2 балла по шкале CVSS), не использовалась в атаках, просто данные о ней появились раньше исправления. Дело в том, что 0-day баг был обнаружен специалистами Akamai, которые опубликовали отчет о проблеме еще в мае 2025 года.

Microsoft сообщает, что уязвимость позволяла аутентифицированному злоумышленнику получить права администратора домена.

«Относительный обход пути (relative path traversal) в Windows Kerberos позволяет авторизованному злоумышленнику повысить привилегии в сети», — поясняет Microsoft.

Отмечается, что для эксплуатации этого дефекта атакующему потребуется иметь расширенный доступ к следующим атрибутам dMSA:

msds-groupMSAMembership (позволяет пользователю использовать dMSA);

(позволяет пользователю использовать dMSA); msds-ManagedAccountPrecededByLink (злоумышленнику необходим доступ на запись к этому атрибуту, что позволит указать пользователя, от имени которого может действовать dMSA).

Среди других проблем, исправленных в этом месяце, можно выделить следующие: