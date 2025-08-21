Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных через банкоматы. С 1 сентября 2025 года кредитные организации будут руководствоваться этими признаками, а в случае их обнаружения вводить временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате на 48 часов.

Так, банки, которые оформили клиенту платежную карту, при выдаче наличных через банкоматы будут проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев ЦБ РФ, банк уведомит об этом клиента и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 000 рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно будет только в отделении банка.

Регулятор сообщает, что среди признаков возможного мошенничества — нехарактерное для человека поведение при снятии денег.

Так, банки будут учитывать непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств нехарактерным для клиента способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте.

Еще один признак — наличие у кредитной организации информации, что как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество SMS-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 000 рублей по СБП со своего счета в другом банке либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму.

Также среди подозрительных признаков перечислены: смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.

Кроме того, в документе отмечается, что отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.