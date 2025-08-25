55-летний Дэвис Лу (Davis Lu) получил четыре года тюрьмы за саботаж Windows-сети бывшего работодателя. Лу осуществил свою месть с помощью кастомной малвари и специального «рубильника», который заблокировал всех сотрудников после отключения его аккаунта.

Как сообщает Министерство юстиции США, Лу — гражданин Китая, легально проживающий в Хьюстоне, работал в компании Eaton Corporation из Огайо с 2007 года до увольнения в 2019 году. После корпоративной реструктуризации и последовавшего понижения в должности в 2018 году Лу понял, что увольнение неизбежно и решил отомстить своему работодателю, внедрив вредоносный код в Windows-среду производственных систем.

Вредоносный код использовал «бесконечные циклы», которые создавали нагрузку на серверы, удаляли файлы профилей коллег, блокировали легитимные логины и вызывали сбои в работе систем. Кроме того, Лу создал программный «рубильник» под названием IsDLEnabledinAD (Is Davis Lu enabled in Active Directory, «Активен ли Дэвис Лу в Active Directory»), который автоматически блокировал всех пользователей, если аккаунт разработчика отключат в Active Directory.

9 сентября 2019 года Лу уволили окончательно, после чего его аккаунт был отключен. Это вызвало срабатывание «рубильника», который заблокировал тысячи сотрудников компании по всему миру.

«Обвиняемый нарушил доверие работодателя, использовав свой доступ и технические знания для саботажа корпоративных сетей, создав хаос и причинив компании убытки в размере сотен тысяч долларов», — комментируют в генеральной прокуратуре.

Когда Лу попросили вернуть корпоративный ноутбук, он якобы удалил с устройства зашифрованные данные. Однако позже следователи обнаружили на устройстве поисковые запросы, свидетельствующие о том, что Лу изучал вопросы повышения привилегий, сокрытия процессов и способы быстрого удаления файлов.

В марте текущего года Лу был признан виновным ­в умышленном причинении ущерба защищенным компьютерам. При этом обвинение подчеркивало, что помимо саботажа сети бывшего работодателя Лу пытался скрыть следы своих преступлений, надеясь, что технические знания помогут ему избежать наказания.

Теперь Лу приговорили к четырем годам лишения свободы, а после отбытия срока бывший разработчик будет обязан еще три года находиться под надзором властей.