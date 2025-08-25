СМИ сообщили, что согласно утвержденному правительством плану мероприятий, абонентские номера российских пользователей, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность.

По данным ТАСС, речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги.

Теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Если номер уже не принадлежит указанному человеку, его будут откреплять от учетной записи, следует из плана правительства. По мнению властей, мера поможет бороться с мошенниками, которые получают доступ к чужим аккаунтам.

Соответствующая задача поставлена Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФСБ. Срок выполнения — четвертый квартал 2026 года.

Фото: Агентство «Москва»