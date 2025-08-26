Власти РФ рассматривают возможность создания системы добровольной фильтрации «потенциально опасной информации» для пользователей. Соответствующие планы правительства зафиксированы в официальном плане мероприятий.

Согласно новой инициативе, речь идет о контенте, доступ к которому на территории страны не запрещен. То есть российские пользователи смогут по собственному желанию ограничивать себе доступ к материалам, которые власти считают «потенциально опасными». Механизм будет касаться информации, которая формально остается легальной на территории страны.

Так, целью мероприятия в документе указано «представление предложений по предоставлению гражданам возможности добровольного ограничения их доступа к потенциально опасной информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет».

Возможность введения такого механизма будут прорабатывать сразу несколько ведомств: Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие органы исполнительной власти. Завершить работу планируют к третьему кварталу 2027 года.

Пока неясно, как именно будет работать система добровольных ограничений и какие критерии определят «потенциально опасную информацию». Детали механизма будут проработаны в ближайшие два года.

Также СМИ сообщают, что параллельно власти изучают возможности применения ИИ-технологий для автоматического поиска запрещенных материалов в сети. Это направление также входит в утвержденный план мероприятий. Ожидается, что по мере обнаружения запрещенной информации доступ к ней будут ограничивать.

За реализацию этой меры ответственны Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ совместно с Генпрокуратурой и СК. Ограничений по срокам нет — работа будет вестись непрерывно.