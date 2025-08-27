Минцифры РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В него вошли около 20 инициатив, которые затронут финансовую и телекоммуникационную сферы. К примеру, предлагается ограничить количество банковских карт — до 10 на человека и ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки.

Законопроект уже размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале нормативных правовых актов.

«Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде, — отмечают в ведомстве. — Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей».

Персональные данные и Госуслуги

На «Госуслугах» будет создана единая платформа согласий, где пользователи смогут увидеть все согласия на обработку персональных данных, которые они ранее давали онлайн и офлайн.

Можно будет отозвать согласие на обработку и подать жалобу на оператора персональных данных.

Восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг» через биометрию, через приложение или сайт банка, МФЦ или национальный мессенджер Max.

Операторы связи

Абоненты смогут запретить входящие звонки с зарубежных номеров, а остальные будут отмечаться специальным индикатором.

Операторов хотят обязать передавать в систему ГИС «Антифрод» данные о номерах, которые могут использоваться мошенниками, и в случае подтверждения — блокировать номер на 24 часа.

Также для операторов могут установить ответственность в случаях, если их бездействие приводит к краже денег со счета мобильной связи. В таком случае их обяжут возместить ущерб.

Планируется создать «центральную базу идентификаторов пользовательского (оконечного) оборудования», то есть, в том числе, IMEI-номеров, в которую будут попадать данные о запрещенных к использованию устройствах. Ожидается, что Минцифры установит основания для подобных запретов и разработает критерии для внесения IMEI в список разрешенных или запрещенных, а решение по запрету будут принимать силовые органы. Для устройств с «запрещенным» IMEI будут недоступны услуги связи.

Банки и финансы

Предлагается ограничить число банковских карт, которыми может владеть гражданин — не более 10 платежных карт на человека (5 карт от одного банка). Эта мера направлена на борьбу с дропперами.

Равно как и операторов связи, банки хотят обязать компенсировать клиенту ущерб, если финансовая организация проигнорировала сообщения о возможном мошенничестве, полученные через государственную информационную систему противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, то есть ГИС «Антифрод».

Также банки должны будут отслеживать возможное заражение своих сайтов и приложений малварью, а также блокировать подозрительные переводы при выявлении таких угроз.

Интернет и IT

Роскомнадзор предлагается наделить полномочиями для внесудебной блокировки фишинговых и вредоносных сайтов, а также ресурсов, где предлагается приобрести «несертифицированные средства связи».

Хостинг-провайдеры, соцсети, организаторы сервисов обмена мгновенными сообщениями и сервисы объявлений будут обязаны выявлять и передавать в ГИС «Антифрод» сведения о признаках противоправных действий с использованием информационных и коммуникационных технологий.

VoIP-сервисы и виртуальные АТС будут обязаны использовать доменные имена и сетевые адреса, соответствующие российской системе, и быть зарегистрированы в соответствующих реестрах.

Также, как ранее уже сообщалось в июне 2025 года, в Уголовный кодекс РФ вводятся новые составы преступлений, связанные с незаконным использованием идентификаторов оборудования, их подделкой и применением для сокрытия личности. Отягчающим обстоятельством признается использование анонимизирующих технологий.

Появится новая статья 272.2 — «злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи». Она определяет ответственность за DDoS-атаки, максимальное наказание за которые составит до восьми лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей.

Также устанавливаются нормы по конфискации и хранению цифровой валюты.