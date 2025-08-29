На этой неделе мировой судья Таганского района Москвы признал сервис Twitch виновным в «неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ».

Согласно сообщению пресс-службы Таганского суда, компанию Twitch Interactive, Inc. снова признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории РФ).

В итоге компании было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 61 747 992 рубля.

Напомним, что в 2023 году Роскомнадзор внес Twitch в реестр социальных сетей, и закон о самоконтроле (№ 530-ФЗ) накладывает на них ряд обязанностей, в том числе:

осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию;

иметь юридически значимую форму для обращений пользователей;

ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе.

«Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch Interactive, Inc. за неисполнение этого закона, составляет 20,7 млн рублей», — заявили в ведомстве, добавив, что на сегодняшний день компания не оплатила штрафы.

Следует отметить, что также на этой неделе мировой судья Таганского суда в Москве признал сервис Pinterest виновным в двух нарушениях российского законодательства.

Сервису был назначен штраф в размере 4 млн по ст. 19.7-10-4 КоАП (неисполнение владельцем соцсети требований исполнительного органа федеральной власти), а также по ч.2 ст. 13.49 КоАП (осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в РКН или открытия филиала в России) в размере 6 млн рублей.