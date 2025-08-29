ФБР и голландская полиция сообщают о закрытии маркетплейса VerifTools, специализировавшегося на создании поддельных документов. Правоохранители конфисковали серверы ресурса, находившиеся в Амстердаме.

VerifTools представлял собой крупную платформу, которая производила фальшивые документы (например, водительские права и паспорта), а также посредничала в их покупке. Такие фальшивки, как правило, использовались для обхода различных систем проверки личности, а также помогали преступникам выдавать себя за других людей (как реально существующих, так и выдуманных).

Полиция отмечает, что подобные сайты часто используются в банковских мошеннических схемах, в ходе фишинга, афер с фальшивой техподдержкой, для нелегального получения государственных пособий, уклонения от преследования и сохранения анонимности на платформах, которые обязывают пользователей проходить KYC-проверки.

Сообщается, что ФБР начало расследование деятельности VerifTools еще в августе 2022 года, после получения информации о «сговоре с целью использования украденной личной информации для доступа к криптовалютным аккаунтам.

«Расследование показало, что VerifTools предлагала поддельные документы для всех 50 штатов США и ряда зарубежных стран всего за 9 долларов США, с оплатой в криптовалюте», — гласит заявление правоохранителей.

По данным голландской полиции, предполагаемая выручка VerifTools составила не менее 1,3 млн евро. Однако ФБР приписывает VerifTools около 6,4 млн долларов незаконных доходов.

Отмечается, что получить поддельный документ на платформе было очень просто: достаточно было загрузить фото и ввести ложную информацию. VerifTools использовала эти данные для генерации изображения фальшивого удостоверения личности.

В общей сложности в ходе операции правоохранительных органов было конфисковано два физических и 21 виртуальный сервер. Однако идентифицировать администраторов VerifTools пока не удалось, и власти надеются, что изучение конфискованных данных в итоге приведет к их аресту.