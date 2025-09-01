В августе разработчики Electronic Arts (EA) объявили, что игроки в открытой бете Battlefield 6 на ПК должны будут включить Secure Boot в настройках Windows и BIOS. Это решение вызвало споры и критику, так как многие не захотели предоставлять античитерским инструментам EA доступ к ядру системы.

Сообщая об этом перед стартом открытой беты, в EA поясняли, что включенный Secure Boot предоставляет компании необходимые функции, которые могут использоваться против читов, «пытающихся внедриться во время загрузки Windows».

В компании объясняли, что доступ к Trusted Platform Module через Secure Boot дает разработчикам возможность отслеживать такие вещи, как читы на уровне ядра и руткиты, манипуляции с памятью, спуфинг-инжекты, манипуляции с ID оборудования, использование виртуальных машин и попытки вмешательства в античитерские механизмы.

В итоге технический директор Battlefield 6 Кристиан Буль (Christian Buhl) извинился перед игроками в интервью изданию Eurogamer и объяснил, что это требование — необходимое зло в борьбе с читерами.

«На самом деле, я бы хотел, чтобы нам не приходилось использовать такие вещи, как Secure Boot, — заявил Буль. — Это действительно мешает некоторым людям играть. У некоторых компьютеры не справляются, и они не могут играть, это действительно ужасно. Хотелось бы, чтобы все могли играть в игру без проблем, чтобы не приходилось заниматься подобными вещами».

При этом в интервью Буль признал, что в долгосрочной перспективе даже использование Secure Boot не искоренит читерство в Battlefield 6 полностью. Но, по его словам, античитерские инструменты Javelin, полагающиеся на низкоуровневый доступ к Secure Boot и ядру системы, все равно являются «одними из самых мощных инструментов в арсенале для борьбы с читерами».

После запуска открытого бета-тестирования Battlefield 6 в EA сообщили, что античит-система Javelin менее чем за два дня «предотвратила 330 000 попыток мошенничества и вмешательства в работу античита».

В то же время разработчики заявили, что с помощью внутриигровых инструментов игроки сообщили о 104 000 случаев «потенциального читерства». По словам компании, эти сообщения могут «привести к разработке новых методов обнаружения читов и помочь не допустить их влияния на игровой процесс».