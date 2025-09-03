Установленный в июне 2025 года рекорд по мощности DDoS-атак уже побит. Компания Cloudflare заявила, что недавно заблокировала крупнейшую на данный момент DDoS-атаку в истории, пиковая мощность которой достигла 11,5 Тбит/с.

«Защитные системы Cloudflare работают без перерывов. За последние несколько недель мы заблокировали сотни гиперобъемных DDoS-атак, самая крупная из которых достигала пиковой мощности в 5,1 млрд пакетов в секунду и 11,5 Тбит/с», — сообщили в Cloudflare.

По данным компании, атака представляла собой UDP-флуд, который исходил от ряда облачных и IoT-провайдеров, одним из которых был Google Cloud. Подробный отчет об этом инциденте представители Cloudflare обещают опубликовать в ближайшее время.

Судя по приложенному к сообщению компании изображению, рекордная атака длилась всего около 35 секунд.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в июне текущего года. Тогда Cloudflare сообщала, что нейтрализовала DDoS-атаку, направленную на неназванного хостинг-провайдера, пиковая мощность которой достигла 7,3 Тбит/с.

Эта атака на 12% превосходила предыдущий рекорд, установленный в январе 2025 года — 5,6 Тбит/с.

Тогда специалисты писали, что всего за 45 секунд был передан огромный объем данных — 37,4 ТБ. Это эквивалентно примерно 7500 часам потокового HD-вещания или передаче 12 500 000 фотографий в формате jpeg.

В своем отчете за первый квартал 2025 года Cloudflare сообщала, что в прошлом году в общей сложности отразила 21,3 млн DDoS-атак, нацеленных на ее клиентов, а также более 6,6 млн атак на собственную инфраструктуру компании.