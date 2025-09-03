Автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover (JLR) объявила, что была вынуждена отключить ряд систем из-за хакерской атаки. Инцидент, по всей видимости, оказал влияние на производственные и розничные операции автопроизводителя.

«JLR пострадала от киберинцидента. Мы приняли незамедлительные меры для смягчения его последствий, превентивно отключив наши системы, — говорится в официальном заявлении компании. — В настоящее время нет никаких свидетельств кражи каких-либо данных клиентов, однако наша розничная и производственная деятельность были серьезно нарушены».

Также в JLR сообщают, что сейчас ведутся работы по контролируемому перезапуску всех глобальных приложений. В компании не называют конкретных сроков возвращения к нормальной работе и не раскрывают никаких подробностей об атаке, с которой ей пришлось столкнуться.

Первые сообщения о сбоях в работе JLR поступили от дилеров в Великобритании, которые пожаловались, что лишились возможности регистрировать новые автомобили и поставлять детали в сервисные центры.

По информации издания Liverpool Echo, атака произошла в минувшие выходные, и из-за инцидента JLR пришлось отключить ряд систем, в том числе те, которые использовались на производственном предприятии компании в Солихалле (модели Land Rover Discovery, Range Rover и Range Rover Sport собираются именно здесь).

Также СМИ сообщают, что в понедельник работникам завода компании в Хейлвуде разослали уведомление по электронной почте с просьбой не выходить на работу, и других сотрудников тоже отправили домой.

В настоящее время ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за атаку на Jaguar Land Rover.