По данным СМИ, вступившие в силу 1 сентября требования к операторам связи по ограничению спам-звонков привели к массовой блокировке всех звонков от коммерческих организаций. Операторы связи заявляют, что действуют в соответствии с требованиями закона, а банки и девелоперы вынуждены переводить коммуникации с клиентами в другие каналы связи.

Как сообщает «Коммерсант», особенно от борьбы со спамом пострадали исследовательские компании, для которых обзвоны граждан — один из главных способов получения данных об общественном мнении.

С 1 сентября у пользователей появилась возможность отказаться от спам-звонков. Как сообщил изданию неназванный источник на банковском рынке, операторы начали блокировать абонентам все звонки от юридических лиц, включая звонки от банков и сервисные (например, с кодами подтверждения).

«Сейчас нет официального определения "массового" звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам»,— объясняет собеседник.

При этом представитель Минцифры прокомментировал изданию, что массовые обзвоны часто применяются для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями. По его словам, звонки от органов власти и подведомственных им организаций не попадают под блокировку.

«При этом у операторов есть технические решения для "умной" фильтрации, которая позволяет блокировать звонки от юрлиц и ИП выборочно»,— добавили в министерстве.

В «Мегафоне» поясняют, что закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки операторы «обязаны блокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые».

Как отметил представитель Т2, запрет распространяется на массовые и (или) автоматизированные вызовы.

«Мы предупреждаем клиентов, что под него (запрет) могут попасть полезные звонки от банков и организаций. Клиенты могут установить запрет путем подачи заявления в салоне связи или чат-боте в личном кабинете. Пока такие обращения немногочисленны»,— добавил он.

В Т-Банке сообщили журналистам, что столкнулись с блокировкой всех вызовов, и добавили, что начали переводить звонки клиентам в свою IP-телефонию, встроенную в банковские приложения.

«В нынешнем виде закон, безусловно, несет огромные риски всей исследовательской индустрии России. Телефонные опросы не единственный метод. Но именно они сегодня позволяют держать руку на пульсе и оперативно получать обратную связь от граждан»,— говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, «под удар попадают исследовательские компании, благодаря работе которых принимаются важнейшие для страны и ее граждан решения».