Компания Google планирует упростить пользователям доступ к ИИ-режиму, позволив устанавливать его в поиске по умолчанию (вместо традиционных ссылок).

ИИ-режим — версия поиска Google, которая использует большие языковые модели для суммирования информации из интернета, чтобы пользователи могли проводить больше времени в самом Google, не переходя по ссылкам на сайты. ИИ-режим может отвечать на сложные вопросы, обрабатывать изображения, суммировать информацию, создавать таблицы, графики, диаграммы и даже помогать с кодом.

Как отмечают журналисты Bleeping Computer, в настоящее время ИИ-режим опционален и расположен слева от вкладки «Все». Он доступен на английском языке в 180 странах и территориях по всему миру.

Однако в конце прошлой недели продакт-лид Google AI Studio Логан Килпатрик (Logan Kilpatrick) заявил в соцсети X, что ИИ-режим вскоре станет режимом по умолчанию в Google.

Позже Робби Стейн (Robby Stein), вице-президент по продуктам Google Search, пояснил, что компания планирует лишь упростить доступ к ИИ-режиму для тех людей, которые хотят его использовать.

В компании говорят, что на данный момент нет планов активировать ИИ-режим по умолчанию для всех, однако если пользователь предпочитает всегда использовать именно его, вскоре для этого появится некий переключатель или кнопка.

В таком случае традиционные ссылки не будут отображаться по умолчанию, но можно будет переключиться на старый вид результатов поиска, найдя вкладку «Веб», которая расположена в самом конце панели.

Издание отмечает, что в ближайшем будущем ИИ-режим вполне может стать поисковой страницей по умолчанию для всех. Просто пока инженеры Google пытаются определить, как этот шаг повлияет на рекламный бизнес.

Google уже тестирует рекламу в ИИ-режиме и ИИ-обзорах и предлагает партнерам такую ИИ-рекламу. Однако в индустрии цифрового маркетинга пока нет понимания, как все будет работать, если классические ссылки полностью вытеснит ИИ-режим.

Google по-прежнему принадлежит около 90% поискового рынка, и компания продолжает направлять миллиарды кликов издателям по всему миру.

Однако Google не платит издателям и независимым блогам за обобщение контента с помощью ИИ. Вместо этого в компании утверждают, что ИИ-сводки отправляют больше «качественных» кликов издателям, хотя никаких официальных данных, подтверждающих это утверждение, не существует.

В то же время независимые исследования показывают, что люди реже кликают на результаты поиска, если поисковая система предоставляет им ИИ-сводку.

По информации СМИ, некоторые независимые издатели уже обсуждают создание альянса медиа и новостных изданий для борьбы с экзистенциальным кризисом, который влечет за собой внедрение ИИ в поисковые системы.