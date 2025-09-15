По информации СМИ, среди злоумышленников распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов в мессенджере Max, ранее популярная у мошенников в WhatsApp. На теневых форумах ежедневно публикуется до тысячи таких объявлений. Такая «услуга» стоит от 10 до 250 долларов США, и учетную запись можно взять в аренду на срок от одного часа.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на специалистов компании «Инфосистемы Джет», злоумышленники предлагают своим жертвам передать номер телефона и код для авторизации в мессенджере, а они оплачивают каждый почасовой «холд» (удержание аккаунта).

Ранее об этой тактике предупреждал и Telegram-канал «Вестник киберполиции России», принадлежащий Управлению по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Развитие сообщества Max закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими кол-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей. Схема, отработанная на аккаунтах мессенджера WhatsApp, использует ту же инфраструктуру и развивается по аналогичному сценарию. Аккаунты передаются гражданами России во временное пользование за вознаграждение в 10–15 долларов. Чаще всего аккаунты сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным», — предупреждали правоохранители.

Издание напоминает, что с 1 сентября 2025 года в России запрещена передача аккаунтов (включая игровые, в соцсетях и мессенджерах) и SIM-карт посторонним лицам, кроме близких родственников, без материальной выгоды или для кратковременного личного использования по согласию. За передачу аккаунтов может грозить административный штраф до 700 000 рублей и уголовная ответственность (лишение свободы до двух лет) в некоторых случаях, включая участие в мошеннических схемах.

В пресс-службе Max сообщили, что суммарно в августе 2025 года в мессенджере было заблокировано около 67 000 подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 000 вредоносных файлов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок.

«Для выявления мошенников специалисты Центра безопасности Max в том числе используют автоматизированные системы: уже реализована проверка номеров в партнерстве с "Лабораторией Касперского", также в Max приступили к внедрению технологий антифрода от "Сбера", в рамках которой "Сбер" планирует предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных трансакций и звонков», — добавили в пресс-службе.

Ранее на Восточном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что 9% от всех мошеннических звонков уже приходятся на Max.