CERT-FR сообщил, что в конце прошлой недели компания Apple предупредила пользователей о том, что их устройства стали целью для атак с использованием шпионского ПО.

Специалисты говорят, что им известно как минимум о четырех случаях рассылки таких уведомлений, которые имели место в 2025 году. Так, предупреждения были отправлены 5 марта, 29 апреля, 25 июня и 3 сентября на номера телефонов и адреса электронной почты, связанные с учетными записями пользователей Apple. Также предупреждения отображаются в верхней части страницы на account.apple.com, после входа пользователя в учетную запись.

«Уведомления сообщают о сложных атаках, большинство из которых используют 0-day уязвимости или вообще не требуют взаимодействия с пользователем, — пишет CERT-FR. — Эти сложные атаки направлены против отдельных лиц в зависимости от их статуса или деятельности: журналистов, юристов, активистов, политиков, высокопоставленных чиновников, членов управляющих комитетов в стратегических секторах и так далее. Получение такого уведомления означает, что как минимум одно из устройств, связанных с учетной записью iCloud, было выбрано целью атаки и потенциально скомпрометировано».

Специалисты не предоставили дополнительной информации о том, что спровоцировало отправку этих предупреждений. Но стоит отметить, что в прошлом месяце разработчики Apple выпустили экстренные патчи для исправления уязвимости нулевого дня (CVE-2025-43300), которая использовалась в связке с zero-click уязвимостью в WhatsApp (CVE-2025-55177) для «изощренных атак, направленных против конкретных пользователей».

В уведомлении, отправленном тогда потенциальным пострадавшим, разработчики рекомендовали выполнить полный сброс устройства до заводских настроек, а после поддерживать ОС и приложение WhatsApp в актуальном состоянии для оптимальной защиты.

Кроме того, Apple советует пользователям, которые стали мишенями для атак шпионского ПО, активировать Lockdown Mode и запросить экстренную помощь по вопросам безопасности через линию поддержки Digital Security Helpline от Access Now.