Кибератака повлияла на работу систем регистрации в нескольких европейских аэропортах. Пассажиры столкнулись с десятками отмененных и задержанных рейсов. Ожидается, что ситуация может еще ухудшиться как минимум в одном крупном аэропорту.

Хакеры атаковали компанию Collins Aerospace, чьи киоски самообслуживания (ARINC SelfServ vMUSE) пассажиры использовали для регистрации, сдачи багажа и печати посадочных талонов на свои рейсы. В минувшие выходные американская компания сообщила о «сбое, связанном с кибератакой», из-за которого возникли проблемы с ПО в «отдельных аэропортах Европы».

В результате, начиная с пятницы, 19 сентября 2025 года, аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона столкнулись с нарушениями в работе электронных систем, которые парализовали регистрацию и заставили сотрудников авиакомпаний искать альтернативы (например, заполнять посадочные талоны от руки или использовать дополнительные ноутбуки). Масштабы последствий оказались разными, так как ситуация зависела от того, сколько устройств vMUSE было установлено в конкретном аэропорту.

К примеру, аэропорт Брюсселя, который пострадал сильнее всего, сообщил, что попросил авиакомпании отменить около 140 рейсов, запланированных на понедельник, поскольку пострадавший от атаки американский поставщик ПО «пока не может предоставить новую безопасную версию системы регистрации». В аэропорту заявили, что 25 рейсов были отменены в субботу и еще 50 — в воскресенье.

Также, по данным Flightradar24, в аэропорту Хитроу 90% из 350 рейсов были задержаны на 15 минут и более, а шесть были отменены в воскресенье. Средняя задержка составила 34 минуты. В субботу было отменено еще 13 рейсов, а подавляющее большинство были задержаны.

При этом Европейская комиссия подчеркивает, что безопасность полетов и управление воздушным движением в результате атаки не пострадали.

Пока неясно, кто может стоять за этой атакой. ИБ-специалисты полагают, что это могут быть хактивисты или «правительственные» хакеры.