Королевская канадская конная полиция (RCMP) закрыла криптобиржу TradeOgre. Сообщается об изъятии свыше 40 млн долларов в криптовалюте, которые предположительно были получены в результате преступной деятельности.

Это первый случай закрытия криптовалютной биржи канадскими властями, а также крупнейшая конфискация активов в истории страны.

TradeOgre представляла собой небольшую платформу, которая делала упор на приватность пользователей и в основном работала с нишевыми альткоинами, а также криптовалютой Monero. Биржа позволяла пользователям не проходить идентификацию через процедуры Know Your Customer (KYC) и не соблюдала канадские законы и правила.

Канадские власти начали расследование деятельности TradeOgre в июне 2024 года, после получения сообщения от Европола. В конце июля 2025 года платформа и вовсе ушла в офлайн без каких-либо объяснений, что вызвало подозрения, что операторы платформы совершили exit scam (то есть попытались скрыться с деньгами пользователей).

Однако теперь правоохранительные органы сообщили, что это они закрыли сайт биржи. Королевская канадская конная полиция заявляет, что TradeOgre работала незаконно, поскольку «не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) как организация, предоставляющая финансовые услуги, и не идентифицировала своих клиентов».

Поскольку биржа не требовала от пользователей предоставить удостоверения личности при создании аккаунта, следователи полагают, что TradeOgre использовалась киберпреступниками для отмывания денег. Но не все клиенты платформы были преступниками. Например, Тейлор Монахан (Taylor Monahan) из MetaMask заявила, что TradeOgre пользовалась она сама и ее друзья.

«С нетерпением ждем доказательств и того, что вы обеспечите возмещение ВСЕМ невиновным сторонам, у которых вы украли деньги без уведомления и надлежащей правовой процедуры», — пишет Монахан.

Представители RCMP сообщили изданию Bleeping Computer, что не могут «подтвердить, что все изъятые криптовалюты связаны с незаконными транзакциями».

«Мы не можем комментировать, осуществлялись ли на платформе конкретные виды преступной деятельности, такие как вымогательство, и не можем предоставить сведения о преступных источниках, которые могли использовать платформу для отмывания денег», — заявили правоохранители.

Однако в RCMP сообщили, что платформа якобы использовалась для отмывания доходов от киберпреступлений благодаря ее анонимности и поддержке Monero.

Канадские власти заверили, что все клиенты TradeOgre, не совершившие преступлений, «могут обратиться за защитой к канадской судебной системе, если RCMP решит добиваться конфискации криптовалюты». При этом любые вопросы об изъятых активах следует адресовать следственной группе по вопросам отмывания денег, сообщает Королевская канадская конная полиция в соцсетях.