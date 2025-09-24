Секретная служба США сообщила, что в регионе Нью-Йорка (штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут) была обнаружена сеть электронных устройств, сконцентрированных вокруг места проведения Генеральной Ассамблеи ООН. Было изъято более 300 SIM-боксов и 100 000 SIM-карт, которые могли представлять «непосредственную угрозу национальной безопасности» и теоретически могли «отключить сотовую сеть в Нью-Йорке».

Заявление ведомства гласит, что устройства были расположены в радиусе 35 миль (56 км) от места проведения встречи Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным BBC, оборудование было найдено более чем в пяти локациях, в заброшенных многоквартирных домах.

SIM-фермы были обнаружены в ходе расследования «анонимных телефонных угроз», поступивших в адрес нескольких высокопоставленных чиновников из правительства США.

Однако в Секретной службе считают, что эта система была создана для чего-то большего, чем просто звонки с угрозами. По словам правоохранителей, система могла использоваться для «выведения из строя вышек сотовой связи, проведения DDoS-атак и обеспечения анонимной зашифрованной связи между потенциальными злоумышленниками и преступными группировками».

Хотя изучение конфискованного оборудования только началось, предварительное расследование показало, что в деле замешаны некие «правительственные структуры» и лица, «известные федеральным правоохранительным органам». То есть, предполагается, что оборудование могло принадлежать спецслужбам неназванной страны.