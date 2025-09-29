Несколько лет назад Raspberry Pi 500 (и 400) были созданы для людей, которые используют Raspberry Pi как универсальный компьютер, а не как девайс для хобби. Теперь разработчики продолжают развивать эту концепцию с Raspberry Pi 500+ — более продвинутой версией компьютера в клавиатуре.

Raspberry Pi 500+ оснастили 16 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ, а также 256 ГБ NVMe SSD вместо microSD-хранилища. Кроме того, теперь сама клавиатура стала механической и оснащается индивидуально программируемыми RGB-светодиодами, а габариты новой модели стали больше — 286×122×23 мм.

Прочие характеристики аналогичны Pi 5 или Pi 500: четырехъядерный процессор Cortex A76 Arm 2,4 ГГц, поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, два порта USB 3.0, один порт USB 2.0, два порта micro HDMI с поддержкой 4K 60 Гц, слот microSD и 40-пиновый разъем GPIO.

Новинка уже поступила в продажу, и ее цена составляет около 200 долларов США — вдвое дороже Pi 500.

Глава Raspberry Pi Эбен Аптон (Eben Upton) рассказывает, что Raspberry Pi 500+ находилась в разработке с момента выпуска обычной 500 в прошлом году. Еще тогда тестировщики отмечали, что на материнской плате есть место для M.2 слота, но к нему ничего не припаяно. Pi 500+ получила NVMe-слот M.2 2280 с установленным SSD на 256 ГБ, и его можно заменить на накопители большего объема. Аптон подчеркивает, что система по-прежнему может загружаться с microSD и USB-накопителей.

Что касается непосредственно клавиатуры, Pi 500+ оснащается низкопрофильными кликающими переключателями Gateron Blue KS-33. Также устройство использует собственный контроллер Raspberry Pi RP2040 и оперсорсную прошивку QMK. Отмечается, что низкопрофильные кейкапы можно заменить на обычные, однако легко заменить сами переключатели не получится, так как hot swap’а у новинки нет.