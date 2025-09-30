Разработчики Brave Software, стоящие за созданием ориентированного на конфиденциальность браузера и поисковика, представили функцию Ask Brave («Спросите Brave»), которая объединяет поиск и ИИ-чат в единый интерфейс.

Функция Ask Brave работает бесплатно, доступна из любого браузера по адресу search.brave.com/ask и была разработана с акцентом на конфиденциальность. По сути, новая система комбинирует традиционные результаты поиска с генерируемыми ИИ ответами, позволяя пользователям получать ответы на поисковые запросы в формате чата.

Ask Brave не заменяет AI Answers — ИИ-суммаризатор Brave Search, запущенный в 2023 году, который продолжит работать в прежнем виде. Разработчики утверждают, что эта функция генерирует более 15 млн ответов ежедневно, однако этого недостаточно, чтобы устранить разрыв между традиционными результатами поиска и ответами LLM. Именно для этого и была создана Ask Brave.

«С Ask Brave пользователям больше не придется выбирать между разными инструментами в зависимости от действия, которое они хотят выполнить, переключаясь между традиционными поисковыми системами с их десятью синими ссылками и чат-интерфейсами с их стенами текста, — говорится в анонсе. — Brave решает эту проблему, предлагая систему, которая сочетает лучшее из обоих подходов, устраняя ненужные переходы между разными платформами и утомительное копирование и вставку».

Пользователи могут обращаться к Ask Brave, завершая поисковый запрос двойным вопросительным знаком «??» в Brave Search, нажав кнопку Ask в Brave Search (search.brave.com) или кликнув на вкладку Ask на странице результатов поиска.

Ask Brave работает в двух режимах: стандартном и углубленном. В последнем режиме выполняется несколько циклов поиска, чтобы не упустить детали, предоставив пользователю исчерпывающие и подробные ответы.

По словам разработчиков, Ask Brave черпает информацию из интернета и с меньшей вероятностью будет галлюцинировать или включать в ответы нерелевантную информацию.

Также подчеркивается, что все чаты с Ask Brave зашифрованы, сообщения не используются для обучения ИИ и удаляются через 24 часа бездействия. Кроме того, Brave Search не логирует IP-адреса пользователей, поэтому разговоры, связанные с поисковыми запросами, невозможно связать с конкретными пользователями.