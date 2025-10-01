Стали известны подробности CyberCamp 2025, который пройдет с 20 по 25 октября. Акцент в заданиях будет сделан не только на предотвращении угроз, но и на способности быстро реагировать, минимизировать последствия атак и восстанавливать работу систем без длительных простоев.

Главной темой CyberCamp 2025 станет киберустойчивость. Запланировано более 15 сценариев командных киберучений в корпоративной и студенческой лигах, а также более 40 уникальных заданий для всех участников эфира, разработанных совместно с ИБ-специалистами, учебными центрами и комьюнити. Регистрация уже открыта.

Для участников киберучений, выступающих в составе команд, будут доступны задания различного уровня сложности и тематики: эксплуатация уязвимостей веб-сервисов, обход СЗИ, поиск мисконфигов и харденинг, восстановление инфраструктуры после атаки, расследование инцидентов по артефактам и так далее.

Командные киберучения пройдут на платформе JetCyberCamp, а сами задания разрабатывали специалисты компаний «Инфосистемы Джет», UserGate, «Код Безопасности», R-Vision, Standoff, Axel PRO.

«Кэмповцам предстоит попробовать свои силы в работе с артефактами различных ОС, анализе триажей, защите ML-моделей, расследовании по дампам трафика, работе с индикаторами компрометации, а также в заданиях по экономической разведке и OSINT. Задания приближены к реальным условиям и моделируют типичные инциденты, с которыми сталкиваются специалисты по кибербезопасности», — комментирует Александр Морковчин, руководитель группы аналитики и исследований департамента консалтинга в «Инфосистемы Джет».

Первые задачи уже доступны: предлагается рассказать о must-have-навыках современного безопасника, описать свои самые страшные «ИБ-кошмары» и предположить, что ждет кибербезопасность в 2026 году. За их выполнение начинаются «сайбы», которые можно будет потратить в CyberShop на мерч и призы. Пообщаться с единомышленниками можно в комьюнити «Hello, CyberCamp» в Telegram.

Основные задания для соло-участия откроются 20 октября, а командные киберучения стартуют 23 октября. Для тройки лучших команд корпоративной и студенческой лиг предусмотрены денежные призы и комплекты мерча. Общий призовой фонд мероприятия составит 7 000 000 рублей.

