Мошенники эксплуатируют незащищенные промышленные маршрутизаторы Milesight для рассылки фишинговых SMS-сообщений. Специалисты Sekoia обнаружили, что такие кампании продолжаются с 2023 года.

Маршрутизаторы китайской компании Milesight IoT Co., Ltd. представляют собой IoT-устройства, использующие сотовые сети для подключения светофоров, счетчиков электроэнергии и других удаленных промышленных устройств к центральным узлам. Они оснащаются SIM-картами, работающими с сотовыми сетями 3G/4G/5G, и могут управляться с помощью текстовых сообщений, Python-скриптов, а также через веб-интерфейсы.

Исследователи Sekoia сообщают, что анализ «подозрительных сетевых следов», выявленных ханипотами компании, привел к их обнаружению сотового маршрутизатора, используемого для рассылки SMS-сообщений с фишинговыми URL-адресами.

В ходе дальнейшего расследования специалисты обнаружили более 18 000 таких устройств, доступных через интернет. По меньшей мере 572 из них предоставляют всем желающим свободный доступ к своим программным интерфейсам. Также отмечается, что подавляющее большинство обнаруженных маршрутизаторов работают с прошивками, которые устарели более чем на три года и содержат известные уязвимости.

Специалисты рассказывают, что направили запросы к неаутентифицированным API, которые вернули содержимое входящих и исходящих SMS-сообщений маршрутизаторов. Среди этих сообщений удалось выявить несколько вредоносных кампаний, длящихся с октября 2023 года и связанных с фишингом.

Мошеннические сообщения отправлялись на номера телефонов в разных странах, но сильнее других пострадали Швеция, Бельгия и Италия. Получателей SMS просили войти в различные аккаунты, часто связанные с госуслугами, якобы чтобы «подтвердить личность». Ссылки в сообщениях вели на фишинговые сайты, которые собирали учетные данные жертв.

Фишинговые сайты использовали JavaScript, который блокировал загрузку вредоносного содержимого, если страница открывалась не на мобильном устройстве. На одном сайте с помощью JavaScript был отключен правый клик и инструменты отладки в браузере. Предполагается, что это было сделано для усложнения анализа и реверс-инжиниринга.

Также аналитики заметили, что некоторые сайты фиксировали действия посетителей через Telegram-бота GroozaBot. Известно, что бот управляется оператором под ником Gro_oza, который владеет арабским и французским языками. «В этом случае кампании проводились через эксплуатацию уязвимых сотовых маршрутизаторов — относительно примитивный, но эффективный канал доставки, — пишут исследователи. — Такие устройства особенно привлекательны для атакующих, так как позволяют рассылать SMS децентрализованно в разных странах, усложняя как обнаружение, так и блокировку».

Эксперты подчеркивают, что атаки через маршрутизаторы Milesight демонстрируют, что масштабные фишинговые операции можно проводить даже при помощи простой и доступной инфраструктуры. Учитывая стратегическую ценность такого оборудования, весьма вероятно, что подобные устройства эксплуатируются в других кампаниях.

Пока неясно, каким образом злоумышленники взламывают устройства Milesight. Одна из версий — эксплуатация уязвимости CVE-2023-43261, исправленной в 2023 году с релизом прошивки версии 35.3.0.7. Так, подавляющее большинство обнаруженных устройств работали на прошивках 32-й версии или более ранних.

Однако, по словам исследователей, эта версия не согласуется с рядом фактов, выявленных в ходе расследования. В частности, некоторые скомпрометированные устройства работали под управлением прошивок, которые неуязвимы перед проблемой CVE-2023-43261.