В рамках конференции Positive Security Day 2025, которая пройдет 8 октября во Дворце Ирины Винер в «Лужниках», будет представлена обновленная платформа Standoff 365 . На ней организации улучшают навыки специалистов по безопасности и повышают защищенность ИТ-активов, а более 27 000 белых хакеров практикуются в анализе защищенности и зарабатывают, находя уязвимости.

Также с 6 по 8 октября состоится международная кибербитва Standoff 16, финал которой пройдет на конференции.

Standoff 365

Обновленная платформа Standoff 365 включает пять продуктов, позволяющих повысить уровень кибербезопасности.

Для подготовки специалистов по защите информации доступны онлайн-симулятор Standoff Cyberbones и онлайн-полигон Standoff Defend.

Виртуальная инфраструктура для белых хакеров — Standoff Hackbase — позволяет прокачать навыки наступательной безопасности.

Кроме того, компании могут запустить собственные программы по поиску уязвимостей на bug bounty-площадке Standoff Bug Bounty.

Участие в международной кибербитве Standoff, где соревнуются «синие» команды по киберзащите и «красные» команды атакующих, помогает выработать практическую устойчивость к атакам и повысить готовность к реальным инцидентам.

«Мы создали и постоянно обновляем Standoff 365, чтобы решить одну из ключевых проблем отрасли кибербезопасности — катастрофический разрыв между теорией и практикой. Это полноценная платформа, где одновременно готовят новые кадры, тренируют SOC-команды и тестируют средства защиты в условиях, максимально приближенных к реальным. Каждый наш продукт — Defend, Hackbase, Cyberbones — помогает отработать конкретные сценарии, с которыми специалисты сталкиваются ежедневно. Все упражнения и полигоны созданы на основе реальных инцидентов. Такой подход позволяет не просто учиться, а формировать культуру практико-ориентированной безопасности», — комментирует Иван Булавин, директор по продуктам платформы Standoff 365.

Standoff 16: новые команды со всего мира

Осенняя кибербитва Standoff 16 пройдет в онлайн-формате с 6 по 8 октября. Участникам предстоит атаковать и защищать цифровую инфраструктуру, включающую пять отраслей: металлургию, нефтегазовый сектор, банки, городскую среду и логистику. В соревнованиях примут участие более 30 команд атакующих и защитников со всего мира.

Российские и иностранные «синие» команды возьмут на себя защиту трех отраслей в режиме мониторинга, а еще двух — в режиме реагирования. В первом случае задача участников — фиксировать и расследовать максимальное число инцидентов. Во втором — дополнительно предотвращать и отражать атаки.

При защите отраслей «синие» смогут использовать средства для построения защиты: MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, PTNGFW, PTNAD, PT Application Firewall и PT Sandbox. В зависимости от инфраструктуры защитникам также будет доступен PT Container Security, в промышленных сегментах с АСУ ТП — PT ISIM, а для защиты в режиме реагирования — MaxPatrol EDR.

Реклама. АО «Позитив Текнолоджиз». ИНН 7718668887.