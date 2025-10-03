Хакер #317. AI на службе хакера
Компания DrayTek, производящая сетевое оборудование, выпустила предупреждение об уязвимости, которая затрагивает несколько моделей роутеров Vigor. Проблема позволяет удаленным неаутентифицированным атакующим выполнять произвольный код.
Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-10547 и была обнаружена летом текущего года ИБ-исследователем компании ChapsVision Пьером-Ивом Маесом (Pierre-Yves Maes).
«Уязвимость срабатывает, когда неаутентифицированные удаленные атакующие отправляют специально подготовленные HTTP или HTTPS-запросы к веб-интерфейсу устройства, — говорится в бюллетене безопасности DrayTek. — Успешная эксплуатация может привести к повреждению памяти и сбою системы, а при определенных обстоятельствах потенциально позволяет осуществить удаленное выполнение кода».
В DrayTek отмечают, что подверженность атакам через WAN можно снизить, отключив удаленный доступ к веб-интерфейсу и SSL VPN (ограничив его с помощью ACL и VLAN). Однако веб-интерфейс остается доступным через LAN, что открывает его для потенциальных локальных атакующих.
Как Маес сообщил изданию Bleeping Computer, корень проблемы CVE-2025-10547 кроется в неинициализированном значении в стеке, которое можно использовать, чтобы вынудить функцию free() работать с произвольными областями памяти (arbitrary free()), в итоге достигнув удаленного выполнения кода.
Исследователь отмечает, что успешно протестировал баг, создав PoC-эксплоит и запустив его на уязвимом устройстве. Он обещает раскрыть все технические детали CVE-2025-10547 позже на этой неделе.
Перед CVE-2025-10547 уязвимы перечисленные ниже устройства, которые рекомендуется обновить до указанных версий прошивок, где проблема уже была устранена.
- Vigor1000B, Vigor2962, Vigor3910/3912 -> 4.4.3.6 или новее (для некоторых моделей 4.4.5.1);
- Vigor2135, Vigor2763/2765/2766, Vigor2865/2866 Series (включая LTE и 5G), Vigor2927 Series (включая LTE и 5G) -> 4.5.1 или новее;
- Vigor2915 Series -> 4.4.6.1 или новее;
- Vigor2862/2926 Series (включая LTE) -> 3.9.9.12 или новее;
- Vigor2952/2952P, Vigor3220 -> 3.9.8.8 или новее;
- Vigor2860/2925 Series (включая LTE) -> 3.9.8.6 или новее;
- Vigor2133/2762/2832 Series -> 3.9.9.4 или новее;
- Vigor2620 Series -> 3.9.9.5 или новее;
- VigorLTE 200n -> 3.9.9.3 или новее.