Компания Microsoft изучает проблему, из-за которой классический почтовый клиент Outlook «вылетает» при запуске. Устранить ошибку пока можно только через поддержку Exchange Online.

Согласно недавно опубликованному документу, проблема затрагивает клиентов Microsoft 365, использующих классический клиент Outlook в системах под управлением Windows.

В затронутых проблемой системах пользователи видят сообщение об ошибке с предупреждением, что Outlook не может запуститься, а попытка входа в учетную запись Exchange завершилась неудачей.

В компании не сообщают о первопричине возникновения бага, лишь отмечают, что он может проявляться «по разным причинам». Пострадавшим пользователям рекомендуют открыть тикет в службе поддержки через портал Microsoft 365 Admin. После этого команда поддержки Exchange Online сможет запросить изменения на стороне сервиса для устранения бага.

Пока в Microsoft изучают ошибку и работают над ее исправлением, в компании просят всех пострадавших пользователей подтвердить, что они действительно столкнулись с проблемой, используя Fiddler trace и поискав ошибку «LID: 49586 - Authentication concurrency limit is reached».

Еще один документ поддержки, посвященный ошибкам «Не удается запустить Microsoft Outlook. Не удается открыть окно Outlook», предлагает пользователям попробовать выполнить следующие действия для устранения неполадки:

запустить Outlook в безопасном режиме и отключить надстройки;

создать новый профиль Outlook;

восстановить файлы данных Outlook;

выполнить команду /resetnavpane.

Также всем, кого затронул баг, советуют временно использовать новый Outlook для Windows или Outlook Web Access (OWA) для доступа к своим почтовым ящикам.