Представители Роскомнадзора (РКН) сообщили, что все владельцы каналов в Telegram, аудитория которых превышает 10 000 человек, должны добавить в канал бота trustchannelbot и дать ему права администратора. В ведомстве заявляют, что это единственный способ подтвердить владение каналом.

В конце прошлой недели в Telegram-канале Роскомнадзора появилось сообщение, посвященное деталям регистрации в перечне блогеров.

Напомним, что согласно закону №303-ФЗ от 8 августа 2024 года, каналы и страницы с аудиторией более 10 000 человек обязаны регистрироваться в перечне Роскомнадзора, иначе им запрещается распространять рекламу, принимать пожертвования, а другие каналы и страницы не вправе репостить их публикации.

Так, владельцы каналов и страниц обязаны передать информацию о себе в Роскомнадзор, и сделать это можно через портал Госуслуг или сайт РКН. После добавления информации в реестр блогер получает ссылку, которую нужно добавить на страницу или в описание канала в течение двух дней.

С 1 января 2025 года социальные сети обязаны блокировать страницы, владельцы которых не передали данные о себе в Роскомнадзор.

Как теперь сообщили в Роскомнадзоре, для Telegram описанной выше процедуры недостаточно.

«После подачи заявления на регистрацию через портал Госуслуг необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот [trustchannelbot]. Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом. После запуска бота полученный на Госуслугах номер регистрации сверяется с введенным в бот. Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет. Если вы пропустите этот шаг, заявление вернется с формальным признаком отказа. Тогда придется пройти регистрацию повторно», — заявляют представители Роскомнадзора.

Как гласит приложенная к посту инструкция, бота trustchannelbot нужно добавить в список администраторов канала и выдать ему права для добавления участников, а также изменения профиля. Удалять бота из канала или отбирать у него права нельзя.

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2025/10/03/1144222-chto-smozhet-roskomnadzor?from=copy_text

Так как эта публикация вызвала большой резонанс в рунете, вскоре после нее в Telegram-канале РКН появилась еще одна запись. В ней представители ведомства попытались ответить на возникшие у сообщества вопросы, заявили, что бот «принадлежит социальной сети Telegram», работает с апреля 2025 года, и более 3000 каналов уже прошли процедуру регистрации с его помощью. Ниже приводим эту публикацию полностью.

Бот принадлежит социальной сети Telegram и создан в целях исполнения российского законодательства. Начал работу в апреле 2025 года. Порядка 3 тыс. каналов прошли процедуру регистрации через бот. ❔ Должны ли блогеры подтверждать права владельца страницы в Telegram через бота? Это единственный способ? Да. Владелец страницы должен* в течение 3 рабочих дней передать присвоенный на «Госуслугах» номер заявления (сообщается заявителю после подачи заявления) в специализированный сервис социальной сети. Это касается «ВКонтакте», «Одноклассников», Дзена, Rutube и Telegram. ❔ Зачем предоставлять боту права? Чтобы бот мог присвоить каналу отметку «А+», владелец должен предоставить ему права на добавление участников канала (чтобы видеть количественные показатели аудитории канала – более 10 тыс.) и изменение профиля канала (для проставления знака «А+»). ❔ Какие функции у бота? Может ли он отнять права у других администраторов или удалить канал? При добавлении бота в качестве администратора нужно предоставить ему только два права: «Изменение профиля канала» и «Добавление подписчиков». Другие права боту предоставлять не нужно. Он не может отнять права у владельца, других администраторов или удалить канал. ❔ Требование предоставлять права администратора касается только новых каналов или и тех, что были зарегистрированы ранее? Для получения маркера «А+» Telegram-каналы, которые уже были зарегистрированы в Перечне, должны пройти процедуру верификации через бота. Для этого достаточно указать номер заявления, полученный при первоначальной регистрации. Новое заявление на портале «Госуслуги» подавать не нужно. *Смотрим пункт 7 Правил предоставления пользователем социальной сети, объем аудитории персональной страницы которого составляет более 10 тыс. пользователей социальной сети, сведений, позволяющих его идентифицировать, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1963.

При этом, по информации Telegram-канала «Агентство. Новости» (издание внесено в список иностранных агентов), бот trustchannelbot не принадлежит Telegram. Представители мессенджера сообщили журналистам, что «@trustedChannelBot был создан самим агентством с использованием открытой платформы ботов Telegram».

Также следует отметить, что в пункте 7 постановления Правительства РФ от 28.12.2024 № 1963, на которое ссылаются в Роскомнадзоре, говорится лишь о необходимости «размещения номера, присвоенного при предоставлении сведений, в программе для электронных вычислительных машин». В документе не содержится требований о добавлении в канал бота trustchannelbot и предоставлении ему прав администратора.