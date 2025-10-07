Зима близко, но бейсболки «Хакера» актуальны круглый год. Четыре модели с объемной вышивкой и удобной посадкой ждут своих владельцев. Работаешь в темном режиме? Оденься под стать.

Каждая бейсболка сделана, чтобы служить долго: плотная ткань держит форму, прочный регулятор на кнопке подстраивается под любой объем головы, а лаконичный дизайн делает ее уместной на митапе, на улице или на встрече с коллегами.

Бейсболки «Хакера» — это:

качество — плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке;

— плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке; вышивка — объемная вышивка, которая будет радовать долго;

— объемная вышивка, которая будет радовать долго; лаконичный дизайн — носи в офисе, на конференции или на прогулке.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.