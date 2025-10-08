Онлайн-конференция по информационной безопасности CyberCamp 2025 пройдет с 20 по 25 октября. В программе мероприятия запланировано более 40 докладов специалистов, которые поделятся методами построения эффективной защиты от кибератак и повышения киберустойчивости. Уже сейчас на платформе кэмпа доступны первые доклады и практические задания для соло-участников.

В первый день состоится церемония открытия, а с 21 по 23 октября ИБ-эксперты поделятся своими знаниями в формате докладов. О своем опыте расскажут представители «Инфосистемы Джет», BI.ZONE, F6, Positive Technologies, R-Vision, «Лаборатории Касперского», Biocad, OZON Tech и других ключевых игроков отрасли.

Среди спикеров — специалисты по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике, архитекторы информационной безопасности, аналитики угроз, эксперты по мониторингу и другие профессионалы.

21 октября, среди прочих, запланированы доклады на следующие темы:

«XDSpy: новости об одной из самых скрытных APT-группировок»;

«Специалист по информационной безопасности в отпуске? Поздравляю, теперь ты — реагирующий на инциденты!»;

«Заглядываем в кротовые норы: инструменты хакеров и способы обнаружения туннелей»;

«Тестирование на рабочем месте: лучше „сыграть“ в катастрофу до того, как она случится»;

«ИБ и PR: от „не мешайте работать“ до „спасите-помогите“».

22 октября участники, в том числе услышат доклады:

«Мы проанализировали 10 000 багбаунти-отчетов и вот что узнали»;

«От СЗИ до хакерского „уиии!“»;

«1С: Предприятие» как точка входа: взгляд атакующего и защищающегося»;

«OSINT: идем по цифровому следу»;

«Построение сервисной модели управления информационной безопасностью».

23 октября можно будет ознакомиться с докладами, среди которых:

«1000 и 1 способ избавиться от уязвимостей в контейнерных приложениях»;

«DDoS-атаки в сетях доставки контента (CDN)»;

«Пентест FreeIPA: возможности повышения привилегий внутри домена»;

«Охота на C2: методы поиска и обнаружения инфраструктуры злоумышленников»;

«Боты-имитаторы в Телеграме: способы защиты».

До старта CyberCamp 2025 на платформе мероприятия будут доступны первые доклады специалистов. Так, уже сейчас можно посмотреть выступление Александра Морковчина, руководителя отдела развития консалтинга по информационной безопасности «Инфосистемы Джет», который рассказывает об антихрупкой ИБ-архитектуре в докладе «Киберустойчивость: колеса сняли, а мы едем».

Доступ к остальным выступлениям будет постепенно открываться в октябре — расписание доступно на сайте CyberCamp 2025.

Ознакомившись с докладами, участники CyberCamp 2025 смогут применить полученные знания на практике. За выполнение специальных заданий, связанных с темами выступлений, выдаются «сайбы», которые можно обменять на эксклюзивный мерч в CyberShop.

24 и 25 октября пройдут киберучения, а параллельно с ними состоятся три круглых стола:

на сессии «Advanced Persistent Talk» участники обсудят проблемы расследования инцидентов и построения устойчивой защиты;

на круглом столе «Как начать карьеру в сфере информационной безопасности» представители компаний поделятся советами для новичков и расскажут, как войти в индустрию кибербезопасности;

в рамках сессии «Горим и не сгораем!» эксперты выяснят, как оставаться увлеченным своим делом, при этом сохраняя психическое здоровье и обеспечивая себе профессиональное долголетие.

Платформа с эфиром, докладами, практическими заданиями, а также мерч и призы будут доступны для всех зарегистрированных участников. Пообщаться с единомышленниками можно в комьюнити «Hello, CyberCamp» в Telegram. Участие бесплатное!

