Аналитики центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар» обнаружили неизвестную ранее восточно-азиатскую группировку, которая с помощью публичных инструментов атаковала веб-приложение неназванного федерального ведомства, работавшее на кастомном движке. По словам экспертов, хакеры сумели проникнуть в инфраструктуру жертвы и выполнить команды в ОС сервера.

Как показало расследование, группировка использовала имена внутренних серверов жертвы для попыток взлома и в других госструктурах. Специалисты изучили атаку и смогли лишить хакеров доступа к инфраструктуре.

На принадлежность злоумышленников к Восточной Азии указывают запросы хакеров к веб-серверу из этого региона, а также ряд других косвенных признаков — например, время начала атак (4 утра по МСК, когда начинается рабочий день в регионе). Группировка получила обозначение NGC4141 (NGC, new generic cluster — вредоносная активность, которую пока невозможно отнести к какой-либо известной группе атакующих).

Исследователи пишут, что атака началась еще в декабре 2024 года. На протяжении нескольких дней хакеры интенсивно сканировали онлайн-ресурс на предмет различных уязвимостей, в определенные моменты нагрузка на систему измерялась тысячами запросов в час.

Спустя еще несколько недель злоумышленники перешли на ручное сканирование уязвимостей. Обнаружив их, они использовали незадокументированные возможности публичной платформы для работы с API, чтобы внедрить на веб-сервер сайта жертвы веб-шеллы. Так атакующие смогли внедрить вредоносное ПО и получить доступ к инфраструктуре организации.

Подчеркивается, что веб-приложение работало на кастомном движке, написанном с нуля или модифицированном на основе популярных платформ, и для него не существовало эксплоитов в открытом доступе. Такие веб-приложения сложнее поддаются взлому, по сравнению с ресурсами под управлением Tilda, WordPress и других платформ.

Сам веб-сервер был защищен антивирусом и системой защиты от веб-атак (WAF). Несмотря на это, NGC4141 получили доступ к инфраструктуре жертвы, что указывает на высокую квалификацию хакеров. WAF и антивирус не смогли остановить продвижение атакующих, однако замедлили их и сигнализировали о возможном проникновении.

Параллельно хакеры пытались использовать имена внутренних серверов атакованного ведомства, которых нет в открытом доступе, в других атаках на госструктуры (надеясь на совпадение). Из-за этого исследователи полагают, что хакеры могли обмениваться информацией со схожими группами и могли совершать атаки на веб-приложения других организаций госсектора.