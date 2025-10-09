Осень 2025
Digital Forensics & Incident Response
Практический курс по цифровой криминалистике и реагированию на инциденты. Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности.
Старт группы: 25 октября
Threat Intelligence
Практический курс по киберразведке. Получи навыки, необходимые для проактивного реагирования на киберугрозы.
Старт группы: 8 ноября
Threat Hunting
Практический курс по поиску киберугроз. Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки.
Старт группы: 8 ноября
Vulnerability Management
Практический курс по управлению уязвимостями. Получи навыки, необходимые для обнаружения и управления уязвимостями.
Старт группы: 15 ноября
Новые курсы
Antifraud
Практический курс по противодействию мошенничеству. Получи навыки борьбы с мошенничеством. Пользовательский, финансовый, внутренний и рекламный антифрод.
Старт группы: 11 октября
Linux Incident Response & Security
Практический курс по выявлению, анализу и реагированию на киберугрозы в GNU/Linux-системах. Узнай, как атакуют Linux и научись выстраивать защиту GNU/Linux-систем.
Старт группы: 8 ноября
