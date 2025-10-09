Стартует осенняя серия практических ИБ-курсов Inseca. Все программы основаны на реальных задачах, практике и инструментах, которые используются в работе. Курсы ведут практикующие специалисты.

Осень 2025

Digital Forensics & Incident Response

Практический курс по цифровой криминалистике и реагированию на инциденты. Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности.

Старт группы: 25 октября

Threat Intelligence

Практический курс по киберразведке. Получи навыки, необходимые для проактивного реагирования на киберугрозы.

Старт группы: 8 ноября

Threat Hunting

Практический курс по поиску киберугроз. Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки.

Старт группы: 8 ноября

Vulnerability Management

Практический курс по управлению уязвимостями. Получи навыки, необходимые для обнаружения и управления уязвимостями.

Старт группы: 15 ноября

Новые курсы

Antifraud

Практический курс по противодействию мошенничеству. Получи навыки борьбы с мошенничеством. Пользовательский, финансовый, внутренний и рекламный антифрод.

Старт группы: 11 октября

Linux Incident Response & Security

Практический курс по выявлению, анализу и реагированию на киберугрозы в GNU/Linux-системах. Узнай, как атакуют Linux и научись выстраивать защиту GNU/Linux-систем.

Старт группы: 8 ноября

Что еще важно

Курсы проходят онлайн, в формате вебинаров и воркшопов с наставником. Участники получают поддержку сообщества и практикующих экспертов.

После завершения курса выдается удостоверение о повышении квалификации с внесением в федеральный реестр.

Для компаний и физических лиц предусмотрены гибкие условия оплаты и оформления.

