После нескольких лет блокировки сайт «Хакера» снова открывается в Казахстане. Причиной недоступности стала старая публикация 2018 года — материал о даркнете, в котором упоминались наркофорумы. Из-за этого весь домен оказался под блокировкой.

В Казахстане блокировки более редки, но менее прозрачны, чем в России: мы не получали уведомлений и не смогли найти публичный ресурс, где были бы перечислены заблокированные страницы. Мы не были в курсе, какой конкретно материал оказался проблемным, и как начать процедуру разблокировки.

Выражаем огромную благодарность компании TSARKA и лично ее основателю и генеральному директору Олжасу Сатиеву за помощь с обращением и сопровождение процедуры разблокировки. Без их участия этот вопрос до сих пор оставался бы нерешенным.

Для нас это не просто техническое улучшение, а возвращение связи с нашим сообществом. Будем рады видеть новых читателей из Казахстана! И, конечно, жмем руку всем, кто находил способы оставаться с нами все эти годы.

А еще — в честь разблокировки мы обсуждаем идею встречи читателей в Алматы. Если тебе будет интересно присоединиться — отметься в нашем опросе, чтобы мы поняли, сколько ждать гостей. Ты получишь дополнительное уведомление, когда будут известны подробности.