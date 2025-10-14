Компания Unity Technologies, занимающаяся разработкой ПО для видеоигр, обнаружила на своем сайте инструментария SpeedTree вредоносный код, который похитил конфиденциальные данные сотен клиентов.

Представители Unity подали уведомление о случившемся в офис генерального прокурора штата Мэн. Согласно этому документу, с 13 марта по 26 августа 2025 года на сайте SpeedTree (а именно на странице оформления заказа) размещался вредоносный код, от которого пострадали не менее 428 клиентов.

Проникшая на сайт малварь предназначалась для сбора информации, которую вводили пользователи при оформлении покупки на сайте SpeedTree, включая имя, адрес, email, номер платежной карты и код доступа.

Сообщается, что после обнаружения малвари компания начала расследование, отключила сайт и удалила вредоносный код. При этом не раскрывается, как именно произошел взлом, в ходе которого сайт SpeedTree оказался заражен вредоносным ПО.

В настоящее время всем пострадавшим направлены уведомления, а также предложен бесплатный мониторинг кредитной истории и услуги по защите от кражи личности от Equifax.