«Лаборатория Касперского» предупреждает о новой волне целевых атак хак-группы Librarian Likho (ранее — Librarian Ghouls), направленной на российские организации из сфер авиа- и радиопромышленности.

В кампании, которая продолжается с сентября 2025 года, злоумышленники впервые начали использовать для кражи конфиденциальной информации малварь собственной разработки. При этом исследователи отмечают, что она написана с использованием ИИ.

Группировка Librarian Likho проводит сложные целевые кибератаки на организации в России и странах СНГ. Изначально исследователи «Лаборатории Касперского» включили ее в кластер Ghouls, так как злоумышленники не преследовали цель кибершпионажа. Однако позднее группа начала охотиться за файлами, характерными для систем автоматизированного проектирования.

В числе целей группы — промышленность, телекоммуникации, строительство, образование и энергетика. В июне 2025 года стало известно о ночных атаках группы против российских организаций. Подробный анализ активности, а также техники и тактики Librarian Likho были описаны в аналитическом отчете команды Kaspersky Cyber Threat Intelligence.

Для получения первоначального доступа злоумышленники прибегают к своей «классической» тактике. Они рассылают целевые фишинговые письма с запароленными архивами, внутри которых содержатся вредоносные исполняемые файлы. Обычно атакующие маскируют их под сообщения от реальных организаций. В качестве приманки используются файлы, имитирующие официальные документы (платежные поручения, коммерческие предложения, акты выполненных работ и так далее). Заражение происходит после того, как жертва откроет архив, извлечет и запустит его содержимое. Пароль к нему, как правило, указан в теле письма.

После этого на зараженном устройстве запускается граббер, который собирает документы, представляющие интерес для атакующих. Анализ кода показал, что злоумышленники пользовались ИИ-ассистентом для его разработки.

Малварь перебирает профили пользователей, зарегистрированных в зараженной системе, и собирает в архив файлы с расширениями .doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, расположенные в папках Desktop, Downloads, Documents. После этого архив отправляется на электронную почту злоумышленников.