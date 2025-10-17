Октябрьские обновления для Windows 11 нарушили функциональность localhost, из-за чего приложения, подключающиеся к 127.0.0.1 через HTTP/2, могут не функционировать должным образом.

Хотя обычно разработчики используют localhost для тестирования сайтов и отладки приложений, также он может применяться приложениями, которым нужно подключаться к локально запущенному сервису для выполнения каких-либо действий или запросов.

После установки обновления KB5066835 для Windows 11 и сентябрьского preview-обновления KB5065789 пользователи обнаружили, что приложения больше не могут завершить HTTP-подключения к IP-адресу localhost (127.0.0.1). При попытке подключения они получают ошибки вроде «ERR_CONNECTION_RESET» или «ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR».

О проблеме сообщается на форумах Microsoft, Stack Exchange и Reddit. Все пострадавшие жалуются, что лишились возможности устанавливать HTTP-соединения с 127.0.0.1.

Проблема затронула многие популярные приложения, включая отладку в Visual Studio, аутентификацию SSMS Entra ID, а также десктопное приложение Duo, которое проверяет состояние безопасности устройства и требует подключения к веб-серверам, запущенным на localhost.

«После установки обновлений для Windows 11 24H2 и 25H2 может возникнуть проблема, при которой Duo Prompt не может получить доступ к Duo Desktop, — говорится в бюллетене поддержки Duo. — Это может помешать успешной аутентификации (или привести к ограниченной функциональности) в ситуациях, когда используются: Trusted Endpoints, политики вроде Duo Desktop & Device Health, Duo Desktop как метод аутентификации, Duo Passport, Verified Duo Push с Bluetooth Autofill или Proximity Verification».

В блоге BornCity предлагают внести следующие изменения в реестр, что якобы может помочь решить проблему, отключив протокол HTTP/2:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters]

"EnableHttp2Tls"=dword:00000000

"EnableHttp2Cleartext"=dword:00000000

Еще один метод, который помогает, по утверждениям некоторых пользователей, — установка последнего обновления антивирусных сигнатур для Microsoft Defender. Однако другие сообщают, что это не исправляет ситуацию в их случае.

В результате на данный момент единственным надежным способом избавиться от ошибки остается удаление октябрьского обновления KB5066835 и сентябрьского preview-обновления KB5065789. После их удаления и перезагрузки Windows loopback-интерфейс снова должен разрешить HTTP/2-подключения, что решает проблемы с использованием приложений.