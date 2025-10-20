Министерство государственной безопасности Китая обвинило Агентство национальной безопасности (АНБ) США в кибератаках на свой национальный центр службы времени (NTSC). Утверждается, что в 2022 году АНБ эксплуатировало уязвимости в сервисах обмена сообщениями неназванного иностранного бренда мобильных телефонов для кражи информации с устройств сотрудников центра.

В опубликованном в WeChat сообщении министерство государственной безопасности Китая заявляет, что АНБ использовало «кибероружие» 42 типов против нескольких внутренних сетевых систем центра, а также похищенные учетные данные сотрудников, неоднократно проникая в ключевую систему синхронизации времени в период с 2023 по 2024 год.

Китайская сторона утверждает, что располагает доказательствами этих атак, однако в публикации они не предоставлены.

Подчеркивается, что Национального центра службы времени gоддерживает единое пекинское время и синхронизирует системы в стране, участвует в формировании международных стандартов времени, а также предоставляет услуги синхронизации для таких отраслей, как связь, финансы, энергетика, транспорт и оборона. В результате потенциальный ущерб от кибератак мог нарушить работу сетевых коммуникаций, финансовых систем и энергоснабжения.