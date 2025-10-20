Европейские правоохранительные органы провели операцию SIMCARTEL, в рамках которой ликвидировали сеть SIM-ферм, операторы которой управляли 1200 SIM-боксами с 40 000 SIM-карт. Такие телефонные номера использовались для фишинга, инвестиционного мошенничества, вымогательства и других преступных операций.

Сообщается, что SIM-фермы способствовали более чем 3200 случаям мошенничества и причинили пострадавшим ущерб в размере не менее 4,5 млн евро.

Как сообщает Европол, операторы ферм предлагали свои услуги через два сайта — gogetsms[.]com и apisim[.]com, которые теперь отключены и отображают сообщение об операции правоохранительных органов.

Ликвидация инфраструктуры стала результатом совместных усилий Европола и специалистов Shadowserver Foundation. Также в операции приняли участие правоохранители из Австрии, Эстонии, Финляндии и Латвии.

Мошеннический сервис предлагал телефонные номера, зарегистрированные на физических лиц в более чем 80 странах. Номера сдавали в аренду клиентам, которым нужно было создавать и верифицировать фальшивые аккаунты, что позволяло скрыть настоящую личность и местоположение.

«Преступная сеть и ее инфраструктура были технически сложными и позволяли злоумышленникам по всему миру использовать этот сервис для совершения широкого спектра телекоммуникационных киберпреступлений, а также другой противоправной деятельности», — пишут правоохранители.

По данным властей, сервис использовался для создания более 49 млн мошеннических учетных записей, и его уже удалось связать с 1700 случаями мошенничества в Австрии и 1500 — в Латвии.

Среди преступлений, совершению которых способствовал сервис, перечислены: мошенничество, вымогательство, нелегальная миграция, скам на маркетплейсах, запросы на перевод денег в WhatsApp, инвестиционное мошенничество, поддельные магазины и банковские сайты, а также выдача себя за сотрудников полиции.

Сообщается, что в ходе операции SIMCARTEL были арестованы пять граждан Латвии и еще двое подозреваемых, а также конфискованы: