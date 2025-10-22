Исследователи из компании Sekoia изучили внутреннее устройство ботнета PolarEdge. Впервые описанный специалистами в феврале 2025 года вредонос связан с кампанией, нацеленной на устройства Cisco, ASUS, Qnap и Synology. Устройства объединяются в ботнет для пока неустановленных задач.

В августе 2025 года аналитики Censys более детально исследовали инфраструктуру ботнета. Тогда отмечалось, что PolarEdge демонстрирует характеристики, свойственные сетям Operational Relay Box (ORB), а активность малвари могла начаться еще в июне 2023 года.

В атаках, зафиксированных в феврале 2025 года, злоумышленники эксплуатировали известную проблему в роутерах Cisco (CVE-2023-20118), чтобы загружать через FTP шелл-скрипт с именем q. Затем этот скрипт скачивал и запускал бэкдор PolarEdge на скомпрометированном устройстве.

«Основная функция бэкдора — отправить данные о хосте на управляющий сервер, а затем ожидать команд через встроенный TLS-сервер, реализованный с помощью mbedTLS», — рассказывают теперь специалисты Sekoia.

PolarEdge поддерживает два режима работы: режим обратного подключения, где бэкдор выступает в роли TLS-клиента для загрузки файла с удаленного сервера, и отладочный режим, где бэкдор переходит в интерактивный режим для изменения конфигурации (то есть информации о сервере).

Конфигурация встроена в последние 512 байт ELF-файла и обфусцирована с помощью XOR с однобайтовым ключом 0x11. Однако по умолчанию малварь функционирует как TLS-сервер, который передает своим операторам информацию о зараженной системе и ожидает дальнейших команд.

TLS-сервер реализован с помощью mbedTLS v2.8.0 и использует кастомный бинарный протокол для парсинга входящих запросов, соответствующих определенным критериям, включая параметр с именем HasCommand. Так, если параметр HasCommand равен ASCII-символу 1, бэкдор извлекает и выполняет команду, указанную в поле Command, и передает обратно результат выполненной команды.

После запуска PolarEdge также перемещает (/usr/bin/wget, /sbin/curl) и удаляет определенные файлы (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CMS-WS/cgi-bin/library.cgi.bak) на зараженном устройстве. Примечательно, что пока неясно, зачем злоумышленникам нужен этот шаг.

Кроме того, бэкдор использует широкий спектр методов защиты от анализа, чтобы скрыть информацию о настройке TLS-сервера и логике фингерпринтинга. Чтобы избежать обнаружения, он применяет маскировку процесса на этапе инициализации, случайным образом выбирая имя из предопределенного списка. Некоторые из имен: igmpproxy, wscd, /sbin/dhcpd, httpd, upnpd и iapp.