На этой неделе масштабный сбой Amazon Web Services (AWS) вывел из строя не только половину интернета, но и умные системы для сна Eight Sleep стоимостью несколько тысяч долларов. Пользователи жаловались, что некоторых из них разбудил нестерпимый жар от разогревшегося матраса, а другие застряли в приподнятом положении и не смогли лечь горизонтально. Теперь у многих владельцев Eight Sleep появился интерес к джейлбрейку.

Крупный сбой в работе кластера AWS US-EAST-1 привел к отключению тысяч интернет-сервисов по всему миру. Клиенты банков Lloyds и Halifax не могли попасть в свои аккаунты, авиакомпания United Airlines остановила регистрацию на рейсы, а владельцы систем Eight Sleep проснулись и обнаружили, что без подключения к интернету их кровати не могут работать нормально.

Eight Sleep — это умная система для сна, цена которой стартует от 2700 долларов США. Матрас пользователи покупают сами, а компания продает им специальный чехол Pod с управляющим хабом.

Кроме того, за дополнительные несколько тысяч можно докупить базу с регулировкой положения матраса, биометрическими датчиками сна, опциями нагрева и охлаждения. Также обязательным дополнением является подписка на сервисы Eight Sleep стоимостью от 17 до 33 долларов в месяц. К примеру, пользователям доступна функция Autopilot, которая должна автоматически подбирать оптимальные условия для сна, цена на годовую подписку на которую начинается от 199 долларов.

При этом все функции Eight Sleep полностью зависят от облака, и если серверы падают или у клиента пропадает интернет, система превращается в кирпич. Никакого офлайн-режима не предусмотрено: хотя устройства оснащены физическими кнопками, для работы им все равно нужен интернет.

«Оказывается, когда у меня отваливается интернет, моя кровать объявляет забастовку. Маленький сбой — и все, никаких изменений положения даже вручную, — пишет один из пострадавших пользователей в r/eightsleep. — Может, стоит дать людям какую-то отсрочку, прежде чем их кровать за 5000 долларов заблокируется в эргономичной сидячей позе? Атака на AWS или отключение интернета на пару часов не должны выводить мою кровать из строя».

«Только облако — это неприемлемо, — возмущается другой пользователь. — На дворе 2025 год, нет никаких причин, чтобы сбой интернета или серверов AWS влиял на сон всей вашей клиентской базы, особенно учитывая цену на ваш продукт».

Некоторые владельцы жаловались, что отключившиеся устройства не давали им спать часами. Другие рассказывали, что проснулись среди ночи в луже пота, но не могли отрегулировать температуру. Даже базовые функции вроде будильников отказали из-за недоступности серверов Eight Sleep.

Генеральный директор и сооснователь компании Маттео Франческетти (Matteo Franceschetti) извинился перед пользователями в соцсети X и сообщил, что Eight Sleep начала развертывание оффлайн-режима для своих продуктов, который позволяет управлять системой через Bluetooth, если серверы недоступны.

«Во время сбоя вы сможете открыть приложение, включить или выключить Pod, изменить уровень температуры и опустить основание», — рассказали изданию The Verge представители Eight Sleep.

Несмотря на экстренное внедрение офлайн-режима, многие пользователи задаются вопросом, почему Eight Sleep не предоставляла возможность локального управления раньше. Дело в том, что это не первый сбой в работе компании, да и у самих пользователей могут возникать проблемы с подключением к интернету. Более того, люди опасаются, что если Eight Sleep когда-нибудь закроется, умные системы для сна стоимостью более 5000 долларов могут превратиться в кирпич.

«Когда ES в итоге обанкротится, наши Pod превратятся в кирпичи, — пишет один из владельцев устройства на Reddit. — Тот факт, что Pod нельзя контролировать без интернета — это просто кошмар. Жаль, что я не знал об этом до покупки».

«Меня просто ужасает, что я неразрывно связал свой сон, а значит и здоровье, с надежностью облачного провайдера», — говорит другой пользователь.

Стоит отметить, что некоторые владельцы Eight Sleep нашли решение проблемы еще до глобального сбоя AWS: джейлбрейк Pod. В Discord есть активный канал таких энтузиастов, а на GitHub выложены все разработки по джейлбрейку.