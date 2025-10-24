Разработчики отключили в «Проводнике» (File Explorer, ранее Windows Explorer) предварительный просмотр для файлов, скачанных из интернета. Теперь превью автоматически блокируется, чтобы предотвратить кражу учетных данных через вредоносные документы.

Изменение уже вступило в силу для пользователей, установивших октябрьские обновления для Windows 11 и Windows Server.

Как объясняют в компании, функция предварительного просмотра по умолчанию отключается только для файлов из сетевых папок, классифицированных Windows как внешние (зона Интернета), и файлов, имеющих отметку Mark of the Web (MotW), которая указывает, что файл был загружен через браузер, получен как вложение в письме и так далее.

При попытке просмотреть такой файл панель превью покажет предупреждение: «Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может навредить компьютеру. Если вы доверяете файлу и источнику, от которого его получили, откройте его, чтобы увидеть содержимое».

Эта защитная мера призвана блокировать для потенциальных атакующих возможность эксплуатировать уязвимости, позволяющие извлечь NTLM-хеши, когда пользователи просматривают файлы с HTML-тегами (вроде <link>, <src> и других), ссылающимися на внешние пути на серверах злоумышленников.

Такой вектор атаки не требует от пользователя практически никаких действий, кроме выбора файла для предпросмотра, и исключает необходимость обманом вынуждать жертву открывать или запускать файл в системе.

«Начиная с обновлений для Windows, выпущенных 14 октября 2025 года и позже, “Проводник” автоматически отключает функцию превью для файлов, загруженных из интернета, — сообщает Microsoft. — Это изменение призвано повысить безопасность, предотвращая использование уязвимости, которая может привести к утечке NTLM-хешей при предпросмотре потенциально небезопасных файлов».

В случае необходимости можно вручную снять блокировку для отдельного файла. Для этого понадобится кликнуть правой кнопкой мыши по файлу в «Проводнике», выбрать «Свойства» и нажать кнопку «Разблокировать» внизу вкладки «Общие».

Также блокировку можно отключить для всей сетевой папки сразу, добавив ее адрес в доверенные зоны через «Свойства обозревателя» (Internet Options) в панели управления Windows (вкладка «Безопасность»).