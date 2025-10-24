Специалисты BI.ZONE выявили две уязвимости (CVE-2025-62592 и CVE-2025-61760) в Oracle VirtualBox. В сочетании эти проблемы позволяли выполнить побег из виртуальной машины VirtualBox на хостовую систему macOS на базе ARM.

Подчеркивается, что это первая публично известная цепочка уязвимостей такого рода с момента выхода версии 7.1.0 VirtualBox в 2024 году, где появилась поддержка ARM в macOS.

CVE-2025-62592 (6,0 баллов по шкале CVSS) была обнаружена в виртуальном графическом адаптере QemuRamFB в обработчике чтения MMIO qemuFwCfgMmioRead. Она позволяет атакующему вызвать integer underflow и читать неограниченный объем памяти за пределами массива. В итоге злоумышленник может получить доступ к конфиденциальным данным, включая рандомизированные базовые адреса программ и библиотек. Уязвимость затрагивает только VirtualBox для macOS на базе процессора ARM.

CVE-2025-61760 (7,5 балла по шкале CVSS) находится в функции virtioCoreR3VirtqInfo и представляет собой переполнение буфера на стеке. Атакующий может воспользоваться этим багом, при помощи информации, полученной от эксплуатации CVE-2025-62592. Затем злоумышленник получает возможность совершить «побег» из виртуальной машины на ОС хоста и выполнить произвольный код, захватив управление над гипервизором и другими виртуальными машинами.

В результате атакующий может получить доступ к микрофону и камере устройства, читать и изменять любые файлы, включая файлы других приложений. Также он может запускать новые процессы, фактически получив почти полный контроль над ОС хоста.

«При разработке эксплоита для современных приложений атакующим чаще всего необходимо две уязвимости: для утечки ASLR и для повреждения структур в памяти процесса. Уязвимости, которые обнаружила наша команда, самодостаточны для такой цепочки. Их эксплуатация несколько затруднена защитными митигациями, такими как NX (No-eXecute) и stack canary, однако возможна при перезаписи других локальных переменных функции virtioCoreR3VirtqInfo», — комментирует Павел Блинников, руководитель группы исследования уязвимостей.

Информация об уязвимостях была передана производителю, и 21 октября 2025 года Oracle выпустила критическое обновление безопасности (Critical patch update), которое устраняет обе проблемы.